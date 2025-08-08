Johanna Harlin avautuu perhe-elämästään: "Onko elämäntyylimme kaikista yksinkertaisin ja stressittömin"

Renny Harlin ja Johanna Harlin elävät kiireistä elämää.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja Johanna Harlin elävät lapsiensa Cocon ja Julesin kanssa kiireistä elämää. Perhe matkustelee paljon niin työnsä puolesta kuin myös vapaa-aikana.

Nyt Johanna avaa perheensä elämää sosiaalisessa mediassa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Tuntuu ettei koskaan olla lomalla ja toisaalta tuntuu että ollaan aina. Me ollaan matkustettu tänä kesänä enemmän kun koskaan aiemmin. Yleensä lapset mukana, välillä ilman. Onko elämäntyylimme kaikista yksinkertaisin ja stressittömin. Joku voisi sanoa ettei varmaankaan.

– Päättäväisyydellä, organisoinnilla, inspiraatiolla, intohimolla ja onnella se on kuitenkin mahdollista ja tekee meidän elämästä just meidän näköisen. En vaihtaisi päivääkään. Päinvastoin, kiitän kaikesta joka päivä. Nyt matkalaukut kiinni ja huomenna kohti kaunista Mallorcaa!