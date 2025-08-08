Johanna Harlin avautuu perhe-elämästään: "Onko elämäntyylimme kaikista yksinkertaisin ja stressittömin"

0:33imgCoco Harlin varasti shown Huomenta Suomessa kesällä 2023
Julkaistu 08.08.2025 11:50
Toimittajan kuva
Katja Lintunen

katja.lintunen@mtv.fi

Renny Harlin ja Johanna Harlin elävät kiireistä elämää.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja Johanna Harlin elävät lapsiensa Cocon ja Julesin kanssa kiireistä elämää. Perhe matkustelee paljon niin työnsä puolesta kuin myös vapaa-aikana.

Nyt Johanna avaa perheensä elämää sosiaalisessa mediassa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Tuntuu ettei koskaan olla lomalla ja toisaalta tuntuu että ollaan aina. Me ollaan matkustettu tänä kesänä enemmän kun koskaan aiemmin. Yleensä lapset mukana, välillä ilman. Onko elämäntyylimme kaikista yksinkertaisin ja stressittömin. Joku voisi sanoa ettei varmaankaan. 

– Päättäväisyydellä, organisoinnilla, inspiraatiolla, intohimolla ja onnella se on kuitenkin mahdollista ja tekee meidän elämästä just meidän näköisen. En vaihtaisi päivääkään. Päinvastoin, kiitän kaikesta joka päivä. Nyt matkalaukut kiinni ja huomenna kohti kaunista Mallorcaa!

Lisää aiheesta:

Laulaja Chisu ja Jori-puoliso poseeraavat arkisissa perhekuvissa – näin idyllisesti he viettivät hiihtolomaansa Salkkarit-tähti Tiia Elg julkaisi herkkiä kuvia perheestään ja puolisostaan: "Halusin valita tuhansista kuvista ja sanoista ne oikeat"Juontaja Sami Hintsasen työt peruuntuivat – vaimolta koskettava päivitys: "Viime vuosi ollut henkilökohtaisessa elämässä poikkeustilaa"Mari Valosaari muuttaa tilapäisesti lastensa kanssa Brasiliaan – ex-mieheltä kaihoisa päivitys asiastaKahdeksan vuotta naimisissa – Marja Hintikka ja Ile Uusivuori juhlivat hääpäiväänsä: "Onnellinen ja ylpeä meistä"Martina Aitolehti hehkuttaa kokemaansa matkaa: "Elämäni upein seikkailu"
Renny HarlinJohanna HarlinSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Renny Harlin