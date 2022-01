Renny Harlin ohjaa Hollywood-toimintatrillerin – kuvaukset käynnistyvät maaliskuussa: "Paluu ikään kuin leipälajiin"

Menestysohjaaja Renny Harlin aloittaa pian uuden elokuvansa kuvaukset Kreikassa. Harlinin tuleva elokuva on toimintatrilleri The Bricklayer, jonka pääosassa nähdään Aaron Eckhart. Harlin alkoi valmistella uutuuselokuvaansa viime kesänä, ja syksyllä he saivat käsikirjoituksen viimein valmiiksi.

– Se on vähän James Bond -tyyppinen toimintatrilleri. Elokuva kertoo vakoojista ja siinä on hyvin jännittävä juoni, jossa kaksi vakoojaa leikkii kissa ja hiiri -leikkiä. He ovat vanhoja parhaita ystäviä, jotka tässä tarinassa ovat joutuneet vastatusten ja yrittävät saada toisensa murhattua.

Harlin on mielissään, että pääosaa näyttelee Eckhart.

– Hänellä on todella maineikas ura draamanäyttelijänä sekä ulkonäkö ja raamit toimintanäyttelijäksi. Hän on ideaali pääosan esittäjä. Nyt viimeistellään muiden osien miehitystä ja sopimukset varmistuvat lähiviikkoina.

Harlinin vaimo Johanna Harlin ei näyttele tulevassa elokuvassa, mutta hän on kuitenkin tuotannossa mukana.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Johanna on tehnyt tuottajasopimuksen ja hän on osatuottaja eli co-producer. Hän auttaa minua ja koko tuotantoa kaikessa – sekä näyttelijöiden että kuvausryhmän valinnoissa ja yhteydenpidossa, että sadat eri ihmiset työskentelevät ja kommunikoivat parhaalla mahdollisella tavalla. Hän valvoo myös taloudellista puolta, että elokuva pysyy budjetissa ja aikataulussa.

Johanna on mielissään uudesta aluevaltauksestaan.

– Se on tosi jännittävää ja olen innoissani. Olen valmis tekemään töitä enemmän kuin koskaan. Ihanaa, että saan olla osa tätä projektia, Johanna iloitsee.

Elokuvassa ei nähdä suomalaisnäyttelijöitä. Tuotantotiimissä on kuitenkin mukana suomalaisverta, kun elokuvan apulaisohjaajana työskentelee Harlinin oma poika Luukas ja kuvaajana Matti Eerikäinen. Eerikäinen oli kuvaamassa viime vuonna myös Harlinin Refuge-elokuvaa.

– Matti on mielestäni Suomen kuvaajista taivaan kirkkain tähti. Hän osoitti jo Refuge-elokuvan kuvauksissa, että tekee kansainvälistä huippuluokan työtä. Tämä on Matille iso elokuva ja harppaus isoihin saappaisiin. Minulla ei ole epäilystäkään, Matti tulee tekemään tästä upean näköisen elokuvan.

Harlinin on tunnettu siitä, että hän laittaa kansainvälisiin tuotantoihin aina jonkun viittauksen Suomeen. Myös tulevassa elokuvassa nähdään Suomi-kytkös.

– Se tulee olemaan osa yhtä isoa lavastekokonaisuutta, jonka me rakennamme. Elokuvassa Suomi tulee olemaan erittäin isosti esillä, mutta en voi vielä kertoa, millä tavalla.

Elokuvan kuvaukset alkavat maaliskuussa ja päättyvät toukokuun puolessa välissä. Harlin arvioi, että tuotos nähdään elokuvateattereissa reilun vuoden päästä.