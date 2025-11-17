Suomen presidentti vei Mark Ruttelle salmiakkia, joka on Naton pääsihteerin suurta herkkua.

Presidentti Alexander Stubb ja Naton pääsihteeri Mark Rutte puhuvat puhelimessa muutaman kerran viikossa. Lämpimät välit näkyivät tänään myös Brysselissä, kun Stubb ojensi Ruttelle tapaamisen alkuun suomalaista salmiakkia.

– Kuka tietää, että Naton pääsihteeri rakastaa salmiakkia, kysyi presidentti Stubb ja piteli kädessään valkoista pussia.

– Ehdottomasti, vastasi alankomaalainen Rutte.

Stubb ojensi Ruttelle pussin, jonka sisällä on suomalaista salmiakkia.

– Tämä yhdistää meitä. On vain kaksi maata, jotka pitävät näistä: Alankomaat ja Suomi, hymyilee Rutte.

Painetta Venäjän suuntaan lisättävä

Tapaamisessaan Stubb ja Rutte keskustelivat esimerkiksi siitä, miten Ukrainaa voidaan tukea Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa. Lisäksi keskusteluja käytiin Naton puolustus- ja pelotekyvyn vahvistamiseksi.

– Venäjä luulee uuvuttavansa meidät lähettämällä lisää sotilaita rintamalle, mutta he erehtyvät, sanoi presidentti Stubb tapaamisen jälkeisessä pressitilaisuudessa.