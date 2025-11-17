Juuri nyt Avaa

Bloombergin mukaan kyseinen hakkeriryhmä on ilmoittautunut jo yli 1 500 palvelunestohyökkäyksen tekijäksi sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti laajamittaisen sotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.

DR:n mukaan ainakin kahdeksan puolueen ja Copenhagen Post -verkkomedian sivut takkuilivat verkkohyökkäyksen takia.

Tanskassa useiden puolueiden verkkosivuille hyökättiin maanantaina ennen tiistaina järjestettäviä yhdistettyjä kunta- ja aluevaaleja.

Ainakin kahdeksan puolueen ja Copenhagen Post -verkkomedian sivut ovat takkuilleet verkkohyökkäyksen takia. Kuvituskuva.

Ainakin kahdeksan puolueen ja Copenhagen Post -verkkomedian sivut ovat takkuilleet verkkohyökkäyksen takia. Kuvituskuva. All Over Press

Ryhmä on tehnyt hyökkäyksiä Ukrainan liittolaisten sekä Nato-maiden valtiollisten ja muiden palvelujen sivustoille.

Samainen ryhmä oli tänä syksynä myös Suomen puolustusministeriöön tehdyn palvelunestohyökkäyksen takana.

Ryhmä hyökkää Ukrainan tukijoita vastaan

Ryhmä vannoo X:ssä kunniaa Venäjälle ja perustelee hyökkäyksiään eri maihin muun muassa sillä, että nämä tukevat Ukrainaa.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo CSIS:n mukaan ryhmän toiminta on esimerkki siitä, kuinka Venäjä käyttää hybridisodankäyntiä pyrkiessään heikentämään Ukrainalle annettavaa tukea sekä horjuttamaan Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia.

Tanska yksi hybridisodan kohteista

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi syyskuussa, että Tanska on joutunut hybridisodan kohteeksi ja että Euroopan turvallisuuden pääasiallinen uhka tulee Venäjältä.

Useat muutkin maat ympäri Eurooppaa, kuten Belgia, Norja ja Saksa, joutuivat tänä syksynä sulkemaan väliaikaisesti lentokenttiään epäilyttävien droonihavaintojen takia, ja drooneja on lennätetty myös sotilaskohteiden yllä.