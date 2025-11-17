Tanskassa useiden puolueiden verkkosivuille hyökättiin maanantaina ennen tiistaina järjestettäviä yhdistettyjä kunta- ja aluevaaleja.
Tanskan yleisradioyhtiön DR:n mukaan tekijäksi ilmoittautui Venäjä-mielinen ryhmä. Tunnettu NoName057(16)-niminen hakkeriverkosto ilmoitti X-viestissään häiritsevänsä Tanskan vaaleja.
DR:n mukaan ainakin kahdeksan puolueen ja Copenhagen Post -verkkomedian sivut takkuilivat verkkohyökkäyksen takia.
Hakkerit itse sanoivat myös DR:n joutuneen kohteeksi, mutta sen sivut toimivat ainakin maanantaina iltapäivällä normaalisti.
Tanskan varautumisministeri sanoi DR:n mukaan suhtautuvansa kyberuhkaan erittäin vakavasti mutta lisäsi, ettei vaalien onnistumisesta tiistaina tarvitse olla huolissaan.
Uutistoimisto Ritzaun mukaan viime viikolla useat Tanskan kunnista joutuivat niin ikään verkkohyökkäysten kohteiksi.
Sama ryhmä tuttu Suomessakin
Bloombergin mukaan kyseinen hakkeriryhmä on ilmoittautunut jo yli 1 500 palvelunestohyökkäyksen tekijäksi sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti laajamittaisen sotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.