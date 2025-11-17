Puolassa syyttäjä epäilee, että Varsovan kaakkoispuolella rautatiellä tapahtunut räjähdys oli ulkomaisen tiedustelupalvelun tekemää sabotaasia.

Syyttäjänvirasto tutkii rautatiellä tapahtunutta räjähdystä terroristisena sabotaasina.

Puolan pääministeri Donald Tusk sanoi aiemmin maanantaina viestipalvelu X:ssä, että rautatiellä tapahtuneen räjähdyksen syy oli sabotaasi.

Viranomaiset havaitsivat vahingot sunnuntaina noin sadan kilometrin päässä Varsovasta.

Tuskin mukaan vahingoittunut Varsovan ja Lublinin välinen rataosuus on erittäin tärkeä avun toimittamiseksi Ukrainalle. Tuskin mukaan sabotaasi vahingoitti suoraan Puolan ja sen kansalaisten turvallisuutta.

Tusk kertoi, että vahingonteolla oli tarkoitus saada juna suistumaan raiteiltaan. Onnettomuus vältettiin, kun veturinkuljettaja ilmoitti poikkeuksista rautatiellä ja pysäytti junan.

Samalla rataosuudella toisessa junassa särkyivät yhden vaunun ikkunat, todennäköisesti vaurioituneen kiskon vuoksi.