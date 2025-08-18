Edellinen katastrofi ei unohdu – miksi Trump haluaa tavata Zelenskyin ensin kahden kesken?

3:06imgZelenskyi ja Trump tapaavat tänään illalla ensin kahdestaan – tätä se tarkoittaa
Julkaistu 18.08.2025 10:11
Toimittajan kuva

Piia Turunen

piia.turunen@mtv.fi

Trumpin ja Zelenskyin painajaismainen kohtaaminen viime helmikuussa on niin hyvin muistissa, että moni odottaa levottomana kaksikon tämäniltaista tapaamista Washingtonissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat maanantai-iltana Suomen aikaa kahden kesken Washingtonissa. Vasta tämän jälkeen muut Washingtoniin matkustavat Euroopan johtajat liittyvät mukaan.

Presidentit siis neuvottelevat ensin jostain keskenään, ennen kuin eurooppalaiset johtajat saapuvat huoneeseen Zelenskyitä tukemaan. Muistissa on hyvin painostava tilanne, johon Zelenskyi edellisen kerran joutui saavuttuaan yksi Valkoiseen taloon.

Lue myös: Presidentti Stubb MTV:lle: En ole nähnyt vastaavaa 35-vuotisen urani aikana

Mistä Trump siis haluaa ensin päästä Zelenskyin kanssa puhumaan kahden kesken?

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro uskoo, että Trump ja Zelenskyi puhuvat keskenään ainakin alueluovutuksista.

Trump on jo ilmoittanut, ettei Ukraina saa takaisin Venäjän vuonna 2014 miehittämää Krimin niemimaata. Zelenskyi taas ilmoitti aiemmin, ettei Ukraina suostu mihinkään alueluovutuksiin. 

– Toisaalta vähän aikaa sitten hän avasi [niille] kuitenkin mahdollisuuden, jos sitovat ja pätevät turvatakuut tulevat, Kangaspuro sanoi Huomenta Suomessa maanantaiaamuna. 

Lue lisää: Zelenskyi saapui Washingtoniin – Trumpilta kylmä suihku vain hetkeä aiemmin

Kangaspuro uskoo mahdollisten alueluovutuskeskusteluiden pääpainon olevan Donetskissa. Venäjä on valloittanut siitä suurimman osan, mutta Ukrainalla on edelleen hallussaan jonkin verran hallinnollisia rajoja.

– Todennäköisesti Trump pistää aika tavalla painetta Zelenskyille siihen, että hän suostuisi [Steve] Witkoffin esittämiin aluevaihdoksiin, joissa Venäjä saisi koko Donetskin alueen ja Ukraina saisi takaisin joitakin Venäjän valloittamia pienempiä alueita, Kangaspuro arvioi.

Talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistolta uskoo Zelenskyin edellyttävän, että Ukraina saa alueluovutuksia vastaan kunnolliset turvatakuut. Yhdysvalloilla tulisi siis olla takuissa selvä peloterooli, joka pitää Venäjän poissa rintamalta. 

– Että Yhdysvallat tulee sotilaallisesti jollain tavalla näiden tulevien takuiden taakse, Eloranta selittää.

Lue lisää: Jarmo Lindberg varoitti yhdestä asiasta, jos Venäjä saisi Donetskin

Lisää aiheesta:

Analyysi: Helsingissä näkyi, miten Zelenskyi roikkuu Trumpin lahkeessa – vierailun oikea syy saattoi selvitäKommentti: Putin ja Trump puhuivat – tämän kysymyksen haluan huomenna kysyä ZelenskyiltäKirjeenvaihtajan kommentti: Trumpin ja Zelenskyin tapaaminen ei olisi voinut huonommin mennä – Putin availee jo samppanjaaUkrainan selviytyminen on Trumpille bisnestä – näin MTV:n toimittajat kommentoivat Kiovasta ja Atlantin takaaUkrainalla tänään ratkaiseva päivä: "Zelenskyillä on kaikki pelissä"Zelenskyi kohtaa tänään Trumpin nurkkaan ajettuna – tästä on kyse
Ukrainan sotaRauhantunnustelutDonald TrumpVolodymyr ZelenskyiMaailmanpolitiikkaHuomenta SuomiUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ukrainan sota