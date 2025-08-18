Edellinen katastrofi ei unohdu – miksi Trump haluaa tavata Zelenskyin ensin kahden kesken?

Trumpin ja Zelenskyin painajaismainen kohtaaminen viime helmikuussa on niin hyvin muistissa, että moni odottaa levottomana kaksikon tämäniltaista tapaamista Washingtonissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat maanantai-iltana Suomen aikaa kahden kesken Washingtonissa. Vasta tämän jälkeen muut Washingtoniin matkustavat Euroopan johtajat liittyvät mukaan.

Presidentit siis neuvottelevat ensin jostain keskenään, ennen kuin eurooppalaiset johtajat saapuvat huoneeseen Zelenskyitä tukemaan. Muistissa on hyvin painostava tilanne, johon Zelenskyi edellisen kerran joutui saavuttuaan yksi Valkoiseen taloon.

Mistä Trump siis haluaa ensin päästä Zelenskyin kanssa puhumaan kahden kesken?

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro uskoo, että Trump ja Zelenskyi puhuvat keskenään ainakin alueluovutuksista.

Trump on jo ilmoittanut, ettei Ukraina saa takaisin Venäjän vuonna 2014 miehittämää Krimin niemimaata. Zelenskyi taas ilmoitti aiemmin, ettei Ukraina suostu mihinkään alueluovutuksiin.

– Toisaalta vähän aikaa sitten hän avasi [niille] kuitenkin mahdollisuuden, jos sitovat ja pätevät turvatakuut tulevat, Kangaspuro sanoi Huomenta Suomessa maanantaiaamuna.

Kangaspuro uskoo mahdollisten alueluovutuskeskusteluiden pääpainon olevan Donetskissa. Venäjä on valloittanut siitä suurimman osan, mutta Ukrainalla on edelleen hallussaan jonkin verran hallinnollisia rajoja.

– Todennäköisesti Trump pistää aika tavalla painetta Zelenskyille siihen, että hän suostuisi [Steve] Witkoffin esittämiin aluevaihdoksiin, joissa Venäjä saisi koko Donetskin alueen ja Ukraina saisi takaisin joitakin Venäjän valloittamia pienempiä alueita, Kangaspuro arvioi.

Talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistolta uskoo Zelenskyin edellyttävän, että Ukraina saa alueluovutuksia vastaan kunnolliset turvatakuut. Yhdysvalloilla tulisi siis olla takuissa selvä peloterooli, joka pitää Venäjän poissa rintamalta.

– Että Yhdysvallat tulee sotilaallisesti jollain tavalla näiden tulevien takuiden taakse, Eloranta selittää.