Volodymyr Zelenskyi ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron allekirjoittivat tänään hävittäjiä koskevan aiesopimuksen Ranskan Villacoublayn lentotukikohdassa.

Katso myös tv:n uutisjuttu: Macron ja Zelenskyi allekirjoittivat aiesopimuksen hävittäjäkaupoista.

Macron ja Zelenskyi Pariisissa Élysée-palatsilla tänään. AFP / Lehtikuva

Aiesopimus koskee enimmillään sataa Rafale-hävittäjää ja niiden aseistusta sekä drooneja, tutkajärjestelmiä ja kehitteillä olevaa uuden sukupolven SAMP/T-ilmapuolustusjärjestelmää.

Solmitussa sopimuksessa ei vielä sovittu mitään itse hankinnoista tai niiden toimitusaikataulusta. Ukrainan presidentin kanslian mukaan toimitukset tapahtuisivat tulevan vuosikymmenen aikana.