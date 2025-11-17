Sisällöt Tomi Einonen Vastaava päätoimittaja Ilkka Ahtiainen Uutispäätoimittaja Mona Haapsaari Toimituspäällikkö Teemu Niikko Toimituspäällikkö, urheilu Liiketoiminta Iina Eloranta VP, Channels and Digital Consumption SuomiAreena Jeremias Kontio Vastaava tuottaja Zelenskyi: Ukraina ostaa sata ranskalaishävittäjää 1:38 Katso myös tv:n uutisjuttu: Macron ja Zelenskyi allekirjoittivat aiesopimuksen hävittäjäkaupoista. Julkaistu 17.11.2025 12:30 (Päivitetty 17.11.2025 19:41)
Joonas Mustonen
joonas.mustonen@mtv.fi
Ukraina aikoo tilata sata ranskalaista Rafale-hävittäjää. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ranskalaisella LCI-tv-kanavalla. Volodymyr Zelenskyi ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron allekirjoittivat tänään hävittäjiä koskevan aiesopimuksen Ranskan Villacoublayn lentotukikohdassa. Macron ja Zelenskyi Pariisissa Élysée-palatsilla tänään. AFP / Lehtikuva Aiesopimus koskee enimmillään sataa Rafale-hävittäjää ja niiden aseistusta sekä drooneja, tutkajärjestelmiä ja kehitteillä olevaa uuden sukupolven SAMP/T-ilmapuolustusjärjestelmää. Solmitussa sopimuksessa ei vielä sovittu mitään itse hankinnoista tai niiden toimitusaikataulusta. Ukrainan presidentin kanslian mukaan toimitukset tapahtuisivat tulevan vuosikymmenen aikana.
Zelenskyi kuvaili sopimusta sosiaalisessa mediassa historialliseksi, ja Macron puolestaan sanoi, että kyseessä on suuri päivä.
Zelenskyi teki viime kuussa samantyyppisen aiesopimuksen Ruotsin kanssa 100–150 Gripen-hävittäjän hankkimisesta.
Edessä raskas talvi
Ukrainalla on sotaa tarkkailevien asiantuntijoiden mukaan edessä kova sotatalvi.
Venäjä on jälleen kiihdyttänyt iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan, mikä on tarkoittanut toistuvia sähkö- ja lämmityskatkoksia ympäri maata.
Lisäksi Venäjän joukot ovat koko ajan jatkaneet hidasta hivuttautumistaan eteenpäin varsinkin itärintamalla.
Venäjän puolustusministeriö kertoi maanantaina joukkojen vallanneen jälleen kolme uutta kylää Itä-Ukrainasta. Lisäksi ainakin kolme ihmistä sai surmansa maanantain vastaisena yönä Harkovan alueelle tehdyissä ilmaiskuissa Ukrainassa, kertoi alueen sotilashallinto.
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.