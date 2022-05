Ruotsissa jo yhdeksällä lapsella epäillään mystistä maksatulehdusta – myös THL tarkkailee

Poikkeuksellista on, että yleisimpiä maksatulehduksen aiheuttajaviruksia, eli hepatiitti A, B, C, D tai E -viruksia ei heillä havaittu.

Iso-Britanniassa toistasataa tapausta, epäilyjä myös Ruotsissa

Maksatulehduksia eli hepatiitteja on havaittu lapsilla eri puolilla maailmaa. Ruotsi kertoo, että maassa on havaittu viime vuoden lopun ja tämän vuoden huhtikuun välillä yhdeksän epäiltyä vastaavaa tapausta. Toukokuun alussa Britannian viranomaiset kertoivat yli 160 todetusta tapauksesta. WHO taas kertoo, että huhtikuun loppupuolelle mennessä Espanjassa ja Israelissa on todettu yli kymmenen tapausta. Tapauksia on muista Pohjoismaista havaittu ainakin Tanskassa ja Norjassa.