Rasmus jäi 28-vuotiaana leskeksi ja pikkulasten yksinhuoltajaksi – Päivi kuoli miehensä vierellä harvinaiseen syöpään: "Lapset poimivat kukkia äidin mukaan"

Varjoja onnen ylle

Taistelumoodi päällä

Nopea eteneminen

Erittäin harvinainen syöpä

Vaimo suhtautui optimistisesti

– Päivi sanoi aina, että hän ei toivo tätä sairautta edes pahimmalle vihamiehelleen. Se kuvaa hyvin häntä. Päivi on edelleen minulle suuri ihminen, joka näytti mitä myötätunto on.

Saattohoitoa kotona

Raskas loppu

Halusi vielä Linnanmäelle

Nukkui pois miehensä vieressä

Onnittelukortti äidille mukaan

Äiti elää muistoissa

Uusi onni

– Seitsemän vuotta sitten en olisi ikinä uskonut, jos joku olisi sanonut minulle, että joskus vielä olen onnellinen. Minulla on ihana uusi perhe ja kolmas lapsi tulossa. Haluan kannustaa muita saman kokeneita luottamaan, että toivoa on. Vaikka suru on valtava, iloa ja onneakin on vielä elämässä.