Pauliinan, 36, mies kuoli harvinaiseen sairauteen ja vain kuukausia myöhemmin hän itse sairastui verisyöpään – pienen lapsen äiti ja nuori leski kertoo, miten hän selvisi

Näin Pauliina on selvinnyt elämän suurista vastoinkäymisistä: AIKA Sanotaan, että aika parantaa haavat. Se myös parantaa rikkoutuneen sydämen suuren menetyksen jälkeen. Itselle tulee olla armollinen: Mikään tunne ei ole pysyvä, vaan jossain vaiheessa suru muuttaa muotoaan. – Sinun on pystyttävä suhtautumaan positiivisesti tulevaisuuteen. Siihen, että kyllä tämä vielä helpottaa. Ei elämä voi koko ajan olla ihan p*skaa, Pauliina kiteyttää. – Vaikka minä tässä haastattelun aikanakin pillitän, se on ihan luonnollista. Kuka ei itkisi koettuaan jotain tällaista, hän jatkaa. TUKIVERKOSTO Arjen pyörittäminen tai yhteensovittaminen ei olisi ollut mahdollista ilman läheisiä ja auttavaista tukiverkostoa. Pauliinan vanhemmat ja ystävät ovat viime vuosien aikana auttaneet niin Lillyn hoitamisessa kuin muissa arkisissa asioissa. – Minulla on tosi ihanat ystävät ja perheeni on ollut aina minun tukenani: he ovat aina kuunnelleet ja auttaneet minua – samoin Christianin perhe, Pauliina sanoo jälleen herkistyen. – En tiedä, mitä minulle olisi tapahtunut, jos minulla ei olisi ollut ketään – jos olisin ollut ihan yksin. PUHUMINEN Pauliina on jatkuvasti puhunut avoimesti sekä Christianin sairastamisesta ja kuolemasta että omasta syöpätaistelustaan avoimesti – niin läheistensä kuin tuntemattomienkin kanssa. Lisäksi Pauliina on brutaalin rehellisesti kertonut ajatuksistaan kuolemasta, surusta sekä vakavista sairauksista. Sinnikäs nainen on turvautunut myös ammattiapuun sairautensa aikana. VANHEMMUUS Pauliinan mukaan hänen ja Christianin yhteinen lapsi, Lilly tuo valtavasti voimaa niin surutyöhön kuin syöpätaisteluunkin. – Ja ajatus siitä, mitä Christian olisi toivonut minun tekevän, vie minua eteenpäin. – Ei hän olisi ikimaailmassa halunnut, että itken ja makaan sängyssä seuraavat kaksi vuotta. Hän olisi halunnut, että jatkan elämää pelkästään Lillyn takia, hän sanoo. ELÄMÄNASENNE Aika tai paraskaan lähiverkosto ei kuitenkaan yksin auta surusta yli pääsemiseen – tärkeintä on elämänasenne. – Mieheni sanoi joka aamu: Think positive. Hänen oli tapana ajatella, että kaikesta kyllä selvitään. – Hän ei luovuttanut koskaan – ei edes ihan lopussakaan. Se oli hienoin piirre hänessä. Hän ei koskaan luovuttanut. Vaikka tilanne oli ollut pitkään taistelua sairauden ja arjenpyörittämisen keskellä, Pauliina ja Christian menivät naimisiin ennen kuin syöpähoidot todettiin tehottomiksi. – Kristian oli meidän hääpäivänämme fyysisesti jo aika huonossa kunnossa, Pauliina muistelee päivää, jonka toteutumisesta hän on ikionnellinen. Kysyttäessä, ajatteleeko Pauliina olevansa leski, hän vastaa myöntävästi – olihan pariskunta naimisissa ja heillä on yhteinen lapsi. – En kerro kenellekään, että olen leski, ellei se tule puheeksi. Sanon ennemmin, että aviomieheni on kuollut. Leski nimityksenä sopii ehkä iäkkäämmälle ihmiselle, Pauliina sanoo vienosti naurahtaen. TYÖ Pauliina on ollut Lidlin palveluksessa noin 18 vuoden ajan. Hän on aina suhtautunut työhönsä intohimoiseksi ja päättäväisyytensä ansiosta hän on edennyt urallaan esimiestehtäviin. Samalla työpaikka on ollut paikka, jossa arjen huolet ja murheet unohtuvat ja jossa täysi fokus on työasioissa. – Työpaikkani on maailman ihanin. Siellä aina ymmärrettiin tilanteeni. Työ on ollut pelastukseni.