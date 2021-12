Suomessa kehitettiin uusi ase syöpää vastaan – geelissä kasvava "minirintasyöpä" syntyi yllättävällä tavalla

Rintasyöpä on suomalaisnaisten yleisin syöpä, johon sairastuu maassamme vuosittain noin 5000 henkilöä. Valtaosa rintasyövistä on hormonireseptoripositiivisia rintasyöpiä eli syöpäsolujen pinnalla on niiden jakautumista lisääviä hormonivastaanottimia.