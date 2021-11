Omituiset oireet alkoivat heti nelikymppisten jälkeen – tällainen on vaiettu andropaussi

Katse ensisijaisesti elintapoihin

Miesten vaihdevuosissa oireiden ilmenemisvauhti on kuitenkin merkittävästi hitaampi kuin naisten. Testosteronin tuotanto heikkenee vähitellen: 40 ikävuoden jälkeen hormonin pitoisuus verenkierrossa laskee noin prosentin vuodessa. Aina testosteronitasojen laskun aiheuttamia oireita ei edes havaita. Puutos diagnosoidaan verinäytteestä.

Jos vaihdevuosien aiheuttamat oireet haittaavat elämää, voidaan niitä hoitaa hormonikorvaushoidolla sukupuolesta riippumatta. Miesten kohdalla ensisijainen hoitomuoto on kuitenkin elintapojen muutos. Epäterveelliset elintavat, kuten ylipaino, tupakointi, liikkumattomuus ja alkoholin käyttö vahvistavat oireita tai voivat olla itsenäisesti niiden taustalla. Myös stressi, masennus ja ahdistus voivat aiheuttaa samanlaista oireilua.

Testosteronikorvaushoidon riskit

Erityisesti nuorten miesten kohdalla testosteronihoitoa tulee harkita tarkoin, sillä sen myötä elimistön oma tuotanto loppuu kokonaan ja lopputuloksena on melko varmasti hedelmättömyyttä, varoitti yleislääketieteen erikoislääkäri Jaakko Halonen aiemmin MTV Uutisten haastattelussa .

Eroon häpeästä

Miespuolisille seuraajilleen Israelilla on selvä viesti:

– On ok puhua ja pyytää apua, jos sinulla ei ole hyvä olla. Meidän ei pitäisi hävetä puhua kehoistamme, miehilläkin on väliä, Israel kirjoittaa Instagram-päivityksessään.