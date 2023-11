Erikoinen tilanne Vartiuksen raja-asemalla: Turvapaikanhakijoita virtasi vielä sulkemisajan jälkeen – Venäjä ei suostunut ottamaan takaisin

– Tässä on se tilanne, että me jouduimme ottamaan nämä henkilöt tänne Suomen puolelle koska Venäjä ei ottanut heitä takaisin.

Kinnunen kertoo, että pääosa Vartiuksen raja-asemalle tulleista turvapaikanhakijoista on ollut Somaliasta. Paikalla on ollut bussi vastaanottamassa turvapaikanhakijoita.

Kinnunen painottaa, että rajalla nyt esiintyvä ilmiö on saatava loppumaan.

– Meillä on erittäin hyvä valmius Rajavartiolaitoksen osalta, kuten myös täällä Vartiuksessa toimeenpanna tarvittaessa uusia valtioneuvoston päätöksiä rajaliikenteen osalta.

Kinnunen kertoo, että Venäjän viranomaisia on informoitu siitä, että voitaisiin palata noudattamaan yhdessä sovittuja sopimuksia molemmin puolin rajaa. Kinnusella ei ole kuitenkaan tiedossa vastauksia Venäjältä.

Rajavartiolaitoksen mukaan kaikkiaan itärajan rajanylityspaikoille on saapunut iltaseitsemään mennessä yhteensä 71 turvapaikanhakijaa. Rajavartioston mukaan suljettujen rajanylityspaikkojen liikenne on loppunut ja alueet on aidattu. Tilanne oli illalla rauhallinen maastorajalla.