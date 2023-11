Raja-Jooseppiin saapui eilen 55 ihmistä, yöksi tilanne rauhoittui – MTV seuraa

ja kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään sinne. Vartiuksen, Kuusamon ja Sallan rajanylityspaikat suljettiin ja sulku on voimassa 23. joulukuuta asti.

Viime yö oli itärajalla rauhallinen eikä Suomeen saapunut uusia turvapaikanhakijoita, kertovat rajavartiostot viestipalvelu X:ssä.



Hallitus on sulkenut päätöksillään kaikki itärajan raja-asemat Inarin Raja-Jooseppia lukuun ottamatta. Raja-Jooseppiin saapui eilen Venäjältä 55 ihmistä.



Raja-Jooseppi on jouluaaton aattoon asti ainoa paikka, josta henkilöliikenne pääsee kulkemaan Suomen ja Venäjän välillä. Myös kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty sinne.