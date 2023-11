Vain Raja-Joosepin rajanylityspaikka on auki – MTV seuraa itärajan tilannetta

Vartiuksen, Kuusamon ja Sallan rajanylityspaikat suljetaan ensi keskiyönä, ja sulku on voimassa 23. joulukuuta asti.

Itärajalla rajanylitykset Suomeen ja turvapaikan hakeminen ovat tästä päivästä alkaen sallittuja vain Inarin Raja-Joosepin rajanylityspaikassa. Rajan ylittäminen on mahdollista rajanylityspaikan aukioloaikojen puitteissa päivittäin aamukymmenestä kahteen iltapäivällä. Itärajan yli Suomeen saapui torstaina Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen aukiolon aikana yhteensä 92 oletettua turvapaikanhakijaa. Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat olivat torstaina avoinna turvapaikanhakijoille toistaiseksi viimeistä päivää. Raja-Joosepin rajanylityspaikalla ei Lapin rajavartioston mukaan torstaina vielä nähty turvapaikanhakijoita. Itärajan rajanylitykset on keskitetty Raja-Joosepin rajanylityspaikalle 23. joulukuuta asti hallituksen päätöksellä.

SPR:llä on annettu avunpyyntö siltä varalta, että rajalla tarvitaan ensiapua. SPR:n mukaan etenkin kylmä pakkassää on luonut haasteita rajan ylittäneille. Tähän varaudutaan siis myös Raja-Joosepissa, johon on huomenna luvattu yli kymmenen asteen pakkasia.