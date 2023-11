Rajavartiosto: Näin yö sujui

Switalski kertoo, että Frontexin virkamiehiä on koulutettu jo useiden viime vuosien ajan Suomess. Heillä on siis kokemusta esimerkiksi Suomessa vallitsevista kylmistä olosuhteista.

– Hallituksen tavoitteena on, että tilanne rajalla normalisoituu nopeasti. Se on myös Venäjän etu. Välineellistetty maahantulo on jatkunut. Kyse ei ole määrästä. Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta. Ei hädästä. Löysivät tiensä myös syrjäiselle Raja-Joosepin rajanylityspaikalle. Toimi on välttämätön ja oikeasuhtainen, Orpo puhui.