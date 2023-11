Puolustusministeri Häkkänen Ylellä: Tarvittaessa koko itäraja suljetaan, yksi rauhallinen yö rajalla ei muuta mitään

Häkkänen korosti, että tilannetta ymmärtääkseen on tärkeää nähdä tilanteen iso kuva ja "turvallisuuden suursäätila". Tämän vuoksi on tärkeää reagoida riittävän päättäväisesti heti alkuvaiheessa.

– Jos katsoo pelkästään vaikka tuota Nuijamaan tai Vaalimaan tilannetta, että onpa rauhallista, niin silloin ei ehkä ymmärrä, mistä tässä isossa kuvassa on kyse kansainvälisessä tilanteessa. Venäjä on suurvaltapelaaja.

Frontexiin pidetään yhteyttä

Häkkänen kertoi haastattelussa myös, että itärajan tilanteen vuoksi on pidetty yhteyttä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexiin ja sieltä on pyydetty apua. Hän kuitenkin korosti, että Suomella itsellään on omat vahvat kyvykkyydet hoitaa erilaisia konflikteja ja erittäin pitkällekin meneviin tapahtumiin on varauduttu.