Ranska ja Saksa sovittelevat synkkää historiaansa Afrikassa – suomalaistutkijan mukaan Eurooppa-Afrikka-suhteissa on käynnissä uusi vaihe

Tosiasiat on tärkeä saada myös koulukirjoihin

Menneisyyden tapahtumien tunnustaminen on merkittävää surmattujen namibialaisten jälkeläisille. Pohjoismaisen Afrikka-instituutin vanhempi tutkija Liisa Laakso huomauttaa, että lisäksi tunnustaminen on tärkeää kokonaisten maanosien välisissä suhteissa.

– Sitä silmällä pitäen on tärkeää, että meillä on yhteinen käsitys historiasta ja siitä, mitä Afrikan ja Euroopan välisissä suhteissa on tapahtunut. Tosiasioiden on tärkeää löytää tiensä esimerkiksi koulukirjoihin, Laakso sanoo.