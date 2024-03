Kirja-arvio: Indonesia on arka aihe hollantilaisille – rasismin ja kolonialismin historia nousevat pintaan

Karttapallo on seinäkarttaa parempi muun muassa siksi, että kädenkäänteessä planeettaamme voi katsoa mistä leveys- ja pituuspiirin suunnasta tahansa. Sekä maantieteellisesti että geopoliittisesti. Hups, Eurooppa ei olekaan enää suurmaanosa, eikä Suomi mittaansa mahtavampi.

Belgialaishistorioitsija David Van Reybrouckin Revolusi on kohteelleen, indonesialaisille ja Indonesialle, avoimen sympaattinen. Se on silti kerronnaltaan, historian avaamiseltaan ja vaikutukseltaan taidonnäyte – tour de force, kuten sanotaan.

Kirjan alaotsikko modernin maailman synnystä on liian mahtipontinen, koska modernia maailmaa on mahdotonta tarkkaan rajata.

Teos silti on suuri näkymä historialliseen muutokseen. Ja myös aikalaistodiste, sillä Van Reybrouck on haastatellut lukuisia Indonesian itsenäistymisvaiheeseen osallistuneita ihmisiä konfliktin monelta puolelta.

Jos on käsitys, että alankomaalaiset ovat kalvinistisen Pohjanmeren reunavaltion tyyppejä, jotka vuosisatoja taistelivat isoja katolisia vihollisia vastaan, ja ovat siksi perusasenteeltaan liberaaleja, kolonialismin historia kertoo toista.

Revolusi eli Vallankumous – eurooppalaisena perintönä – kertoo osaltaan, miksi Geert Wilders on suosittu.

Rasismi ja kulttuurinen ylenkatse ovat kulkeneet mukana kuin hollantilaiset kauppalaivat maailmalla. No, eivät tietenkään kaikki ole samasta kankaasta, mutta oli heitä, jotka viime tippaan ja muutoksille sokeina pitivät kiinni Kaakkois-Aasian saarien siirtomaastaan.

Tämän kirjan ilmestyminen herätti Alankomaissa paljon ärtymystä. Maan lähihistoria on yhä epämukava aihe.

Painopiste on 1900-luvussa, erityisen runsaasti ja tarkkaan hän käy läpi 1940-lukua. Tarina tihentyy kohti eurooppalaisesta siirtomaaherrastaan irtautumista. Tulivuori alkaa aktivoitua, virrata laavaa ja räjähtää.

Toisessa maailmansodassa Japani valloitti Indonesian. Paikalliset ottivat heidät aluksi hyvin vastaan. Olivathan he aasialaisia, ja taistelivat kolonialisteja vastaan (vaikka Japanilla oli oma julma imperiuminsa Aasiassa).

Van Reybrouck kutoo erinomaisesti yhteen kolmen antiokolonialistisen liikkeen: poliittisen islamin, kommunismin ja nationalismin. Tapahtumia ja henkilöitä on hengästyttävä määrä, mutta kirjoittajalla on taito pitää juoni käsissä.

Van Reybrouck myös sitoo tapahtumat osaksi maailmanlaajuista historiaa ja vapautumispyrkimyksiä. Indonesia oli etujoukossa siirtomaavallasta vapautumisessa, se on suuri ja keskellä maailmaa, kun karttapalloa katsoo Aasiasta päin. Se oli ja on kauppareittien varrella ja solmukohtia.

Kirja on jo nyt tuhti. Silti olisin vielä kaivannut lukua Sukarnon kaudesta (1945–1967) ja hänen jälkeisestä Indonesiasta, Suhartosta nykyoloihin. Jää kaipaamaan, että mihin kaikki on johtanut.

Kirjoittaja höykyttää ansaitusti Alankomaiden lisäksi muitakin suuria länsivaltoja. Neuvostoliitto, joka laskelmoiden kaveerasi niin kutsutun kolmannen maailman maiden kanssa, pääsee liian helpolla. Vaikka sillä ei ollut merentakaisia siirtomaita, se oli ja Venäjä on mannerimperiumi. Vettä tai maata, lieassa kulkeville kansoille se on ihan sama.

Kirjassa on runsaasti karttoja. Erinomaista. Ongelma on, että yli kolmikymppisten silmille ne ovat piperrystä. Käden ulottuville suurennuslasi, jos sellainen on.