Keisarillisista luksusmunista tunnettu Fabergé on myyty – hinta romahti lähes 80 miljoonaa

AOP Karl Fabergén kultamuna Lontoossa Britanniassa 25. marraskuuta 2021.
Kuvassa Karl Fabergén kultamuna Lontoossa Britanniassa 25. marraskuuta 2021. /All Over Press
Julkaistu 11.08.2025 16:42
Koristeellisista pääsiäismunista tunnettu Fabergé on myyty amerikkalaiselle sijoitusyhtiölle. 

Venäläisistä pääsiäismunista tunnettu koruvalmistaja Fabergé on myyty yhdysvaltalaiselle sijoitusyhtiölle SMG Capitalille, kertovat brittilehdet The Guardianin ja Financial Times

Myyntihinta oli 43 miljoonaa euroa, eli noin 80 miljoonaa vähemmän kuin yrityksestä maksettiin edellisen kerran.

Jalokiviä Afrikassa louhiva kaivosyhtiö Gemfields osti Fabergén 142 miljoonalla dollarilla vuonna 2013 pääomasijoitusyhtiö Pallinghurstilta.

Gemfields asetti yhtiön myyntiin joulukuussa, kun Mosambikin poliittiset levottomuudet pakottivat sen jäädyttämään rubiinikaivoksensa toiminnan väliaikaisesti.

Fabergé perustettiin vuonna 1842. Se on yksi maailman tunnetuimmista korukaupoista, mutta sen liikevaihto on laskenut ylellisyystavaramarkkinoiden laskusuhdanteessa.

"Suuri kunnia"

Gemfieldsin toimitusjohtaja Sean Gilbertson kuvaili  Guardianin mukaan kauppaa "yhden aikakauden päättymiseksi".

SMG Capitalia johtavan Sergei Mosunovin mukaan taas on suuri kunnia ryhtyä "tällaisen erinomaisen ja maailmanlaajuisesti tunnetun tuotemerkin" vartijaksi. Mosunov on pääomasijoittaja ja startup-yrityksiin sijoittava Britanniassa asuva Venäjän kansalainen.

– Fabergén ainutlaatuinen perintö, jolla on yhteyksiä Venäjälle, Englantiin, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin, avaa merkittäviä mahdollisuuksia vahvistaa sen asemaa globaaleilla luksusmarkkinoilla ja laajentaa sen kansainvälistä läsnäoloa, hän sanoi Guardianille.

Keisarillisten munien valmistaja

Fabergé tunnetaan parhaiten Venäjän kuningasperheelle ennen vuoden 1917 vallankumousta valmistamistaan koristeellisista munista. 

Jalokiviseppä alkoi valmistaa keisarillisia pääsiäismunia, kun keisari Aleksanteri III tilasi niitä lahjaksi vaimolleen, Maria Fjodorovnalle, vuonna 1885. 

Kokoelmissa eri puolilla maailmaa on kaikkiaan 50 keisarillista pääsiäismunaa.

Venäjän vallankumouksen aikana bolshevikit valtasivat Fabergén työpajat ja lopettivat tuotannon. Perhe pakeni Euroopan halki Saksaan, Suomeen ja Sveitsiin.

Tuotemerkki herätettiin henkiin eri muodoissaan 1900-luvulla.

