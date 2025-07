MTV Zimbabwessa, jossa kultaa kaivetaan jopa hengen uhalla – pienkullankaivajan mailla käy luvattomia kullanetsijöitä

Kullan hinta maailmanmarkkinoilla on korkealla, ja arvometalli on Zimbabwen kansantaloudelle tärkein vientituote. Luvallisten kaivosyhtiöiden lisäksi Zimbabwen maaperästä kultaa etsii jopa toista miljoonaa pienkaivajaa, toiset laillisesti, toiset pimeästi.

Osa-aikainen kullankaivaja Simon Jongwe pitelee käsissään kivenmurikoita, joiden perusteella kultaa saattaisi löytyä. Hän esitteli niitä MTV Uutisille kaivantamaillaan Sambabwassa keskisessä Zimbabwessa.

Zimbabwelle kulta on tärkein vientituote.

Tarinoiden mukaan Samambwan alueella joku löysi kilon kokoisen kultakimpaleen. Sen arvoksi sanottiin 69 000 Yhdysvaltain dollaria. Tavalliselle zimbabwelaiselle se on valtava omaisuus.

Jongwe kertoo itse löytäneensä vain murto-osia kilon kokoisesta unelmakimpaleesta. Olemme hänen kotipihallaan muutaman kilometrin päässä kaivauksiltaan.

Välillä tuuli kolisuttelee peltejä. Niitä on suoja-aitana, ja ovena yhteen toisesta perinteisestä olkikattoisesta savimajasta etupihalla. Auringon ja punertavan maan värjäämällä pihalla on myös pieni hopeanvärinen henkilöauto, ja pölyn peittämä aurinkopaneeli.

Kalkkunat ja kanat pitävät meteliä, maissia kuivuu korkeilla jaloilla seisovalla lavalla, eläimiltä suojassa.

"Käyn kaivamassa kultaa kahdesti viikossa"

– Teen tätä perheeni takia. Käyn etsimässä kultaa kaksi kertaa viikossa, hän toteaa päätalonsa edustalla hiljaisella äänellä.

Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi neljä poikaa ja kaksi tyttöä. Poikia käy välillä auttamassa kullanetsinnässä. Muuten Jongwe tekee työtä yhteisönsä eteen, muun muassa patistamalla lapsia takaisin koulunpenkille, ja tukemalla nuoria muutenkin vaikeassa teini-iässä.

Jongwella on periaatteessa moni asia hyvin. Aidattu oma piha-alue, ja luvat kullanetsintään.

Hän esittelee papereita. Yhdessä lukee Prospecting Notice. (Precious metals, base minerals and precious stones). Valtion lupa etsiä ja kaivaa arvometalleja. Yhdessä paperissa on merkattuna Jongwen kaivuualueet aniliinilla yliviivaustussilla.

– On minulla tiettyjä haasteita. Olemme etsineet kultaa metallinpaljastimella, mutta laitteeni ei toimi nyt kovin hyvin. Sellaisen hankkimiseen tarvitaan erityislupa, ja minulla on lupa vain yhteen.

Laitteen hinta voi kuulemani mukaan vaihdella tuhannen ja kolmentoistatuhannen Yhdysvaltain dollarin välillä. (Dollari on Zimbabwessa supermarketteja myöten kaikkialla käypä ja haluttu valuutta.)

Vastaan tulee ilmeettömiä kullanetsijöitä

Paljastimia näkyy myös tienvarsilla vastaan tulevilla ilmeettömillä kullanetsijäporukoilla. Laitteen hallitsija on ryhmän johtaja. Hän etsii, muut kaivavat. Näillä muilla usein on iso hakku olalla.

Kovan näköisiä, työn kuluttamia kasvoja. Ei grammaakaan ylimääräistä kropassa. Ei kannata nostaa kameraa heitä kohti.

Nämä joukot ovat usein liikkeellä ilman kaivamislupia. Heitä on vähintään tuhansia – joidenkin arvioiden mukaan toista miljoonaa – pitkin poikin maata. Taloudellisesti heidänkin kaivamansa ja myymänsä kulta on merkittävä lisä kansantalouteen, mutta he ovat myös ongelma, yksi haaste lisää myös Jongwelle.

Luvattomat joukkiot menevät sinne, minne haluavat, ja voivat olla väkivaltaisia.

– Kyllä mailleni on yritetty tulla, (reilun tunnin ajomatkan päästä) Kwekwestä asti. He tulevat öisin ja tekevät mitä haluavat. Olen joutunut kutsumaan poliisin kahdesti viime aikoina. Siksi ei käy maillani päivittäin, pelkään heitä. Heillä ei ole kunnon välineitä, eikä lupia kaivaa, ja ehkä päätyvät vahingoittamaan minua, tappaa.

Kulta on Zimbabwen tärkein vientituote. Tämän vuoden huhtikuussa vientitulot olivat 300 miljoonaa dollaria.

Kulta on tänä vuonna ollut arvokkaampa kuin vuosiin. Viime päivinä kullan hinta on ollut lähellä 3 000 dollaria troy-unssilta, kun esimerkiksi 2021 unssi oli korkeimmillaan noin 1660 dollaria.

Tällä vuosituhannella hinta pysytteli kuluvaan vuoteen verrattuna keskimäärin huomattavasti alhaisempana.

Osa-aikaisen kullankaivajan Simon Jongwen kullanetsintäaluetta Samambwassa keskisessä Zimbabwessa.

Kulta pitää myydä keskuspankille

Hallitus on määrännyt arvometallien kaivajat myymään löytönsä maan keskuspankille eli valtiolle.

Kun merkittävä osa kullasta nousee jalostettavaksi pienkaivajien, ei vain suurten kaivosyhtiöiden voimin, pienkaivajille, erityisesti luvattomasti toimiville, houkutus myydä kulta pimeillä markkinoilla on suuri. Siellä oletettavasti saa paremman hinnan.

Osa Afrikan kullasta päätyy salakuljetettuna Dubaihin. Dubai tuo maahan kultaa suhteellisen pienistä tuottajamaista. Sen tilastot kertovat, että tuonti maahan näistä maista on suurempi kuin lähtömaiden kullanvientiluvut kertovat.

Arabiemiraatit on lisännyt sijoituksiaan ja vaikutusvaltaansa pitkin mannerta eri aloilla. Se on mukana kaivostoiminnassa myös Zimbabwessa, ainakin kobaltin, kuparin ja litiumin kaivamisessa. Zimbabwessa on maailman kolmanneksi suurimmat platinavarat.

Laiton vienti ei rajoitu kultaan.

Kotimaisten kaivosyhtiöiden lisäksi laillisten kaivosten omistajia on muun muassa Britanniasta ja Kiinasta.

Pimeä kaivostoiminta aiheuttaa väkivaltaa ja prostituutiota

Kaivostoiminta, erityisesti pien- ja laiton kaivostoiminta, tuo myös sosiaalisia ongelmia, alkoholin aiheuttamista väkivaltaisuuksista ja jengeistä prostituutioon, missä on mukana myös alaikäisiä tyttöjä. Näihin ongelmiin liittyvät niin teiniraskaudet kuin hiv- ja muita sukupuolitautitartuntoja.

– Kaivajat harmaassa taloudessa käyttävät hyväkseen teini-ikäisten tyttöjen taloudellisesti haavoittuvaa asemaa houkuttelemalla heitä ruoalla ja asioilla, joihin tytöillä ei ole varaa, sanoo Admire Chitambo MTV:n uutisille Kwekwessä.

– Siten lopulta tytöt ja nuoret naiset altistuvat seksuaaliselle kanssakäymiselle, ja altistuvat hiv:lle, seksissä välittyville tulehduksille ja ei-toivotuille raskauksille.

Pienkaivajat ja/tai pimeästi toimivat kaivajat eivät ole järjestäytyneitä, kuten laillisen kaivostoiminnan puolella. Niinpä näitä miehiä on vaikea tavoittaa ja yrittää vaikuttaa heihin, sanoo Chitambo, joka toimii Zimbabwe Association of Church-Related Hospitals -järjestön Kwekwen toimiston hallintoasiantuntijana.

Tytöt saattavat olla orpoja, äidin hoitamasta yksinhuoltajaperheestä, tai muuten heikoista perheoloista, hän muistuttaa.

Noin sadantuhannen asukkaan Kwekwen kaupungin seutu on yksi tärkeimmistä kullankaivuualueista Zimbabwessa. Se näkyy paitsi katukuvassa, baareissa ja terveystilastoissa, myös kirjaimellisesti uhkaa romahduttaa katuja.

Kwekwessä maa voi pettää kaivoskuilujen alta

Viime vuonna kaupungissa 14 lasta loukkaantui, kun luokkahuoneen rakenteet antoivat periksi. Vanhan rakennuksen alla kullankaivajat lapioivat ja heiluttivat hakkujaan kultaa etsien. Kwekwen maaperässä kulkee paljon kaivoskäytäviä, joissa toimii luvattomia kaivajia.

Sortumat ovat nielleet myös asuintalon, ja monille elintärkeitä kotieläimiä.

Laitonta kaivostoimintaa on vaikea saada kuriin, koska se kytkeytyy jopa korkealle tasolle.

Toissa vuonna presidentti Emmerson Mnangagwan sukulaistyttö Henrietta Rushwaya jäi kiinni yrittäessään salakuljettaa kultaa Dubaihin. Rushwaya on yhä Zimbabwen kaivosliiton ZMF:n puheenjohtaja.

Mnangagwa edustaa maata vuoden 1980 itsenäisyydestä lähtien hallinnutta Zanu-Pf-puoluetta.

Hän on kotoisin Kwekwestä, mikä näkyy muun muassa runsaana poliisin läsnäolona ja varoitteluna ulkomaiselle toimittajalle tunkea tv-kamera takaisin reppuun, vaikka kuvauskohde on vain paikallinen tori.

Kehitysbudjettien leikkaukset näkyvät myös terveysalalla

Kultaa päätyy Zimbabwesta maailmalle, ja se osaltaan pyörittää paitsi maan myös globaalia taloutta, laillista ja päivänvalolle arkaa. Mutta kulta ei aina vain kiillä, edes Zimbabwessa.

Monet ulkovallat ovat vähentäneet tukeaan kehittyville maille, ja leikkaukset osuvat myös sosiaalisektoriin, jonka ruohonjuuritasolla toimii myös lukuisia paikallisia ja kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, myös Suomesta.

Donald Trumpin päätös käytännössä lopettaa maan kehitysyhteistyövirasto Usaid, alan moniosaava mahtitekijä, tuntuu pahasti myös Zimbabwessa.

Virasto tuki viime vuonna eri sektoreita terveydestä maatalouteen yhteensä 360 miljoonalla dollarilla. Erityisen pahasti, näin arvioidaan, Usaidin poistuminen tulee näkymään hiv-tilastoissa ja nuorten naisten seksuaaliterveydessä.

Osa-aikaiselle pienkullankaivaja Simon Jongwelle leikkaukset tietänevät lisää ja vaikeampaa yhteisötyötä, sillä nuorten kannustaminen pysyä koulun penkillä voi käydä vaikeammaksi, jos tai kun nuoret sairastuvat helpommin, tai tytöt tulevat raskaaksi.