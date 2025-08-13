Vene kaatui ja haaksirikkoutui – ainakin 20 siirtolaista kuollut Italiassa

Italiassa Lampedusan rannikolla ainakin 20 siirtolaista on kuollut veneen kaaduttua keskiviikkona, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Lisäksi useita on kateissa.
Italialaisen uutistoimisto Radio Radicalen mukaan veneessä oli 97 ihmistä, kun se haaksirikkoutui yli 20 kilometrin päässä Lampedusan saaresta.
Lampedusan saarelle on saatu siirrettyä turvallisesti 60 siirtolaista, kertoi italialainen radiokanava RaiRadio1.
Italiaan suuntaavat siirtolaiset Pohjois-Afrikasta ylittävät Välimeren keskiosissa kulkevan reitin usein vuotavissa tai ylikuormitetuissa veneissä.
Tänä vuonna yli 38 000 siirtolaista on saapunut maan rannikolle, kertoo Italian sisäministeriö. UNHCR:n mukaan Välimeren keskiosissa kulkevalla reitillä on kuluvana vuonna kuollut lähes 700 siirtolaista.