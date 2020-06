Rasismia vastustavat vaativat nyt imperialististen patsaiden poistamista Atlantin molemmin puolin – kohteina orjakauppiaat, etelävaltioiden johtajat, Kolumbus ja kuningas Leopold II

Mustien oikeuksia puolustavat Black Lives Matter -mielenosoittajat ovat nyt saaneet tarpeekseen siitä, että menneisyydessä imperialismia ja orjakauppaa edistäneet henkilöt patsastelevat paraatipaikoilla edelleen. Tämän päivän rasismi on jatkumoa mustien historiassa kokemalle sorrolle.

Etelävaltioiden kenraalit ja Kolumbus halutaan alas jalustoiltaan

Etelävaltioiden eli Konfederaation aikaisten johtohenkilöiden ja kenraalien patsaita on esillä esimerkiksi Yhdysvaltain kongressin istuntorakennuksessa. Yhteensä 11 patsaan joukossa ovat Amerikan konfederaation presidentti Jefferson Davis, varapresidentti Alexander Stephens ja sen armeijan kenraali Robert E. Lee.

Sisällissodan yksi keskeisistä kiistoista 1800-luvun lopulla oli etelävaltioiden harjoittama ja kannattama orjuus. Tämän takia tulilinjalla on nyt myös Konfederaation lippu, joka nähdään eräänlaisena valkoisen ylivallan symbolina.

Vaikka kongressin patsaista luovuttaisiin, aktivisteilla riittää vielä työtä: Al Jazeeran laskelmien mukaan Yhdysvalloissa on vielä yli 770 Konfederaation johtohahmoja esittävää patsasta. Eniten niitä löytyy Georgian, Virginian ja Pohjois-Carolinan osavaltioista.

Patsaiden lisäksi lukuisia kouluja, puistoja, siltoja ja katuja on nimetty konfederaatiojohtajien mukaan.

Edustajainhuoneen enemmistöjohtaja Steny Hoyer on samoilla linjoilla Pelosin kanssa:

Kristoffer Kolumbuksen patsaita on tuhottu ja töhritty lukuisissa kaupungeissa ympäri Yhdysvaltoja. Esimerkiksi Bostonissa Kolumbus-patsaan pää hakattiin irti, kun taas Richmondissa, Virginian osavaltiossa sijaitsevassa puistossa puolestaan koko patsas revittiin alas ja heitettiin järveen.

– Tämä puisto on omistettu valkoiselle ylivallalle ja alkuperäiskansojen kansanmurhalle. Olemme pyytäneet vuosien ajan, että patsas otettaisiin alas, eikä Kolumbusta juhlittaisi enää, toteaa Uuden-Englannin yhdistyneiden intiaanien johtaja Mahtowin Munro.

Perinteisen historiantulkinnan mukaan eurooppalainen Kolumbus löysi Amerikan mantereen ja raivasi tietä eurooppalaisten siirtomaavallalle. Nykypäivänä hän on kuitenkin hyvin kiistely ja kritisoitu henkilö. Valloitusretkillään hän tuhosi ja alisti mantereen alkuperäiskansoja myötävaikuttaen kokonaisten sivilisaatioiden katoamiseen. Lisäksi hän seurueineen toi mukanaan kulkutauteja, joihin alkuperäisasukkaat sairastuivat ja kuolivat joukoittain.

Britanniassa suurenuslasin alla orjakauppiaat ja natsimyönteinen partioliikkeen perustaja

– Nämä monumentit on pystytetty henkilöiden kunnioittamiseksi, ja jos haluamme ei-rasistisen yhteiskunnan, meidän täytyy tietysti päästä niistä eroon. Patsaat eivät kuvaa historiaa, vaan ne ovat historian yksi versio, kertoo Birmingham Cityn yliopiston mustien opintojen professori Kehinde AndrewsThe New York Timesille.