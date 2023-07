Ihmisiä kuolee koko ajan näissä konflikteissa – mutta oletko edes kuullut niistä?

Järjestäytynyt väkivalta oli syynä ainakin 237 000 ihmisen kuolemaan vuonna 2022, kertoo Uppsalan yliopistossa toimiva järjestäytyneen väkivallan ja aseellisten konfliktien johtava tiedonkeruuohjelma UCDP (Uppsala Conflict Data Program). Tuoreen tutkimuksen tulokset julkaistaan heinäkuussa vertaisarvioidussa Journal of Peace Research -lehdessä.

Täällä rauha rakoilee

Hyvän käsityksen konflikteista antaa maailmanlaajuisen Institute for Economics and Peace -ajatushautomon Global Peace Index eli maailman rauhanindeksi (GPI). Tämä johtava globaalin rauhan mittari kattaa 99,7 prosenttia maailman väestöstä ja perustuu 23:een laadulliseen ja määrälliseen indikaattoriin arvostetuista lähteistä.

International Crisis Group (ICG), joka on konfliktien ehkäisyssä ja hallinnassa yksi kansainvälisesti arvostetuimmista riippumattomista järjestöistä , on kehottanut kiinnittämään tänä vuonna erityistä huomiota myös konflikteihin Armeniassa ja Azerbaidžanissa, Iranissa, Sahelissa, Haitilla, Pakistanissa ja Taiwanissa.

Konfliktien määrä kasvaa – enemmistö pieniä

Suurin osa maailman konflikteista on pieniä. Kun konflikti aiheuttaa kalenterivuoden aikana vähintään tuhat taisteluihin liittyvää kuolemaa, se luetaan jo sodaksi, kertoo UCDP:n projektijohtaja Therese Pettersson tiedotteessa .

Aktiivisten konfliktien määrä maailmassa on historiallisen korkealla tasolla. UCDP rekisteröi viime vuonna 55 erilaista konfliktia, joissa valtio oli ainakin toisena osapuolena. Määrä on pysytellyt samalla tasolla vuodesta 2015 lähtien, kun vielä 2000–luvun alkuvuosina tällaisia konflikteja oli vuosittain 31–39.

Myös sellaisten konfliktien määrä, joissa kapinallisryhmät tai muut aseistetut järjestäytyneet toimijat taistelevat toisiaan vastaan, on pysynyt ennätyksellisen korkealla tasolla. Viime vuonna tällaisia konflikteja rekisteröitiin 82. Ne johtivat yli 20 000 ihmisen kuolemaan.

Kuolettavimmista ei-valtiotason konflikteista yhdeksän kymmenestä tapahtui Meksikossa, jossa kilpailevien huumekartellien yhteenotot ovat jatkuneet 1980-luvulta lähtien. Kaikkiaan sellaisten yhteydessä kuoli Meksikossa viime vuonna yli 14 000 ihmistä. Meksiko on pysynyt tällä saralla pitkään yhtenä väkivaltaisimmista maista.

Jengeihin liittyvä väkivalta on eskaloitunut viime vuosina myös Brasiliassa, Haitilla, Hondurasissa ja El Salvadorissa.

Sota Etiopiassa – satojatuhansia kuolleita kahdessa vuodessa

Haiti – jengien ja luonnonkatastrofien runtelema

Mistä syöksykierre on lähtenyt liikkeelle? YK:n hätäaputoimiston verkkosivuilla viitataan lokakuussa 2016 Haitia ravistelleeseen hurrikaani Matthew’hun, jonka seurauksena 546 ihmistä kuoli ja 1,4 miljoonaa joutui välittömän humanitaarisen avun tarpeeseen. Maa ei ollut katastrofin tapahtuessa toipunut vielä kunnolla edes vuoden 2010 maanjäristyksestä.

Vuonna 2021 Moïse salamurhattiin ja maata ravisteli jälleen suuri maanjäristys. Siitä lähtien maata on halvaannuttanut poliittinen umpikuja ja hillitön jengiväkivalta.

Jemenin sisällissota – maailman pahin humanitaarinen kriisi?

Lähi-idässä sijaitsevaa Jemeniä on moukaroinut jo vuosia verinen sisällissota. Saudi-Arabian johtaman liittouman tukemien hallituksen joukkojen ja shiaalaisten huthikapinallisten välillä. Konfliktia on kuvattu maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi, jossa hätäavun tarve koskettaa 80 prosenttia väestöstä eli noin 24 miljoonaa ihmistä.

Levottomuudet juontavat juurensa maan eri alueiden välisiin sisäisiin ja poliittisiin ristiriitoihin, kertoo Globalis . Tilannetta pahentaa maan köyhyys, hallinnon heikkous, korruptio ja huono infrastruktuuri. Ruoasta ja vedestä on puutetta, mutta aseita sen sijaan on tarjolla runsaasti.

Maahan on saatu välillä aikaan tulitauko, mutta tänä vuonna taistelut alkoivat jälleen. Arvioidaan, että Jemenin sodassa on kuollut 370 000 ihmistä, joista alle puolet sotatoimissa ja yli puolet nälkään, janoon ja tauteihin.

Keski-Afrikan tasavalta – apu ei pääse perille

Keski-Afrikan tasavallassa on käyty sisällissotaa vuodesta 2013 lähtien. Tuolloin enimmäkseen islaminuskoiset kapinalliset kaatoivat hallinnon ja kristitty väestö alkoi perustaa omia taistelujoukkojaan.

Nyt maan johto pyrkii säilyttämään asemansa palkkasotilaiden, kuten Wagnerin, avulla samalla, kun kapinalliset jatkavat paitsi armeijaan, myös siviiliväestöön ja YK:n rauhanturvaajiin kohdistuvia hyökkäyksiä. Rauhasta on neuvoteltu ja sovittu useampaankin kertaan, mutta kertaakaan se ei ole pitänyt.

Maassa on tiettävästi tehty raakoja ihmisoikeusloukkauksia ja joukkomurhia. Maan sisäisiä pakolaisia on noin 720 000, ja hieman suurempi joukko on joutunut pakenemaan ulkomaille.