Nurmijärvi järkyttyi taas: "Miten näin lyhyen ajan sisään tapahtuu tosi surullisia asioita nuorille?"

Nurmijärven perjantainen kolari on järkyttänyt koko kuntaa. Kolarissa kuoli kaksi alle 18-vuotiasta tyttöä ja kolmas vietiin sairaalahoitoon.

Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo kunnan tärkeimmän tehtävän olevan ihmisten tukeminen surussa.

– Nurmijärvi on hyvin yhteisöllinen paikka, ja tämä koskettaa ihmisiä laajasti. Kunnan puolelta on tärkeä tehdä näkyväksi tuki, jota voimme antaa erilaisissa elämän kriiseissä. Meillä on ympärillä auttamassa ammattilaisia hyvinvointialueella, seurakunnissa ja kunnissa, Mäkelä sanoo.

Eilinen turma on nostanut uudelleen pintaan myös surun tammikuisesta kolarista Nurmijärvellä. Neljä nuorta sai surmansa onnettomuudessa vain viitisen kilometriä uusimmalta turmapaikalta.

– Kyllä ihmiset ovat murheellisia. Monille tulee mieleen tammikuun tilanne. Ja vähän sellainen kysymys, että miten tämmöinen voi olla mahdollista, että näin lyhyen ajan sisään tapahtuu tosi surullisia asioita nuorille, Mäkelä sanoo.

Poliisin alustavan käsityksen mukaan turma-auto ajoi Nummelantien turmassa suurta ylinopeutta ennen ajoneuvon hallinnan menettämistä ja törmäämistä vastaantulevaan autoon.

Kunnanjohtaja Mäkelän mukaan esimerkiksi liikennekulttuuri tai teiden kunto ei näyttäisi antavan vastausta siihen, miten kaksi nuorten ihmisten henkiä vaatinutta kolaria on tapahtunut paikkakunnalla lyhyen ajan sisällä.

– Onnettomuus sattui kylätiellä, jossa on 60 kilometrin nopeusrajoitus. Se on ELY-keskuksen ylläpitämä tie. Meidän käsitys on, että se on ollut todella hyvässä kunnossa. Eli tien olosuhteet eivät ole vaikuttaneet onnettomuuteen.

– Näissä onnettomuuksissa ei ole huomattu mitään yksittäistä kohtaa, johon tarttua. Ehkä enemmän kyse on siitä, että elämään tulee erilaisia tilanteita ja on sattumaa, että on tapahtunut kaksi todella surullista tapausta, Mäkelä sanoo.

Tukea tarjolla koko viikonlopun

Nurmijärven kunnan nuorisopalveluiden työntekijät ovat tänään lauantaina tavoitettavissa Monikon nuorisotilassa kello 16 alkaen. Nurmijärven seurakunta järjestää suruhartauden Nurmijärven kirkossa sunnuntaina 6.4. klo 18.

Keusoten sosiaali- ja kriisipäivystys on tarvittaessa tukena äkillisissä kriisitilanteissa ja avoinna joka päivä kaikkina vuorokauden aikoina.