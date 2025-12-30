Vuonna 2025 nuoria matkustajia on menehtynyt huomattavasti tieliikenneonnettomuuksissa viime vuoteen verrattuna. Kasvu on huomattava myös viiden vuoden keskiarvoon verrattuna.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen ja Liikenneturvan keräämien lehtitietojen perusteella tieliikenteessä on tänä vuonna tähän mennessä kuollut 177 henkilöä. On odotettavaa, että määrä hieman kasvaa, kun tilastot täsmentyvät alkuvuonna, Liikenneturva tiedottaa.
Määrä ei ole juurikaan muuttunut parempaan suuntaan viimeisen kolmen vuoden aikana.
– Tarvitsemme päättäväisiä lisätoimia, että pääsemme kohti Suomen tavoitetta puolittaa liikennekuolemien määrä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Tämä tarkoittaa kuolemien vähenemistä noin sataan. Vuosikymmenen alun kehitys oli oikeansuuntaista. Nyt puolittamistavoitteeseen pääseminen edellyttää kovaa loppukiriä, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Marja Pakarinen sanoo tiedotteessa.
Ennakkoarvio perustuu Tilastokeskuksen ennakkotietoihin tammi-marraskuulta 2025 ja Liikenneturvan keräämiin lehtitietoihin joulukuulta 2025.
Nuorten matkustajien tieliikennekuolemat kasvussa
Tienkäyttäjäryhmittäin tarkasteltuna vuosi näyttää suhteellisen tasaiselta, mutta tänä vuonna henkilöautoissa on menehtynyt enemmän matkustajia, etenkin nuoria.
Vuonna 2025 nuoria matkustajia on menehtynyt huomattavasti tieliikenneonnettomuuksissa viime vuoteen verrattuna. Kasvu on huomattava myös viiden vuoden keskiarvoon verrattuna.
Pakarinen tarkentaa MTV Uutisille, että tämän vuoden ennakkotietojen perusteella tänä vuonna liikenteessä on kuollut tieliikenneonnettomuuksissa 15 nuorta 15–24-vuotiasta matkustajaa.