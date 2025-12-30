Liiketoiminta ja kehitys

Tienkäyttäjäryhmittäin tarkasteltuna vuosi näyttää suhteellisen tasaiselta, mutta tänä vuonna henkilöautoissa on menehtynyt enemmän matkustajia, etenkin nuoria.

Ennakkoarvio perustuu Tilastokeskuksen ennakkotietoihin tammi-marraskuulta 2025 ja Liikenneturvan keräämiin lehtitietoihin joulukuulta 2025.

– Tarvitsemme päättäväisiä lisätoimia, että pääsemme kohti Suomen tavoitetta puolittaa liikennekuolemien määrä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Tämä tarkoittaa kuolemien vähenemistä noin sataan. Vuosikymmenen alun kehitys oli oikeansuuntaista. Nyt puolittamistavoitteeseen pääseminen edellyttää kovaa loppukiriä, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Marja Pakarinen sanoo tiedotteessa.

Määrä ei ole juurikaan muuttunut parempaan suuntaan viimeisen kolmen vuoden aikana.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen ja Liikenneturvan keräämien lehtitietojen perusteella tieliikenteessä on tänä vuonna tähän mennessä kuollut 177 henkilöä. On odotettavaa, että määrä hieman kasvaa, kun tilastot täsmentyvät alkuvuonna, Liikenneturva tiedottaa.

Nuorten matkustajien liikennekuolemat kasvoivat poikkeuksellisen paljon 2025

Valta-osan menehtyneistä nuorista matkustajista kerrotaan kuolleen ulosajo-onnettomuuksissa. Niihin liittyy tyypillisesti liian suuri nopeus ja turvavyön käyttämättömyys.

– Nuorten onnettomuuksissa on valitettavan tyypillistä, että kyydissä on matkustajia ja onnettomuudet koskettavat useita ihmisiä. Tässä suhteessa ei näy parannusta tapahtuneen viimeisten vuosien aikana, Pakarinen kertoo tiedotteessa.