Uusi vuosi, uusi painonpudotustavoite? Asiantuntijat muistuttavat virheistä: "Aika satavarmasti paino nousee takaisin"

Tammikuussa moni on elämässään jälleen siinä pisteessä, että painotavoite on asetettu, salikortti ostettu ja uusi ruokavalio otettu käyttöön, mutta mikä sitten mahtaa olla se todellinen kultainen sääntö onnistuneeseen painonpudotukseen?

Asiantuntijoiden mukaan sellaista ei ole olemassa.

– Ei voida sanoa mitään yksittäistä parasta laihdutuskeinoa, koska jokainen on yksilö, mutta on olemassa monia tapoja, joilla parantaa elintapojaan, sanoo ravitsemustieteilijä Patrick Borg Huomenta Suomen haastattelussa.

– Jos on aloittanut jonkin dieetin ja 3–5 päivän päästä uni alkaa häiriintymään, jaksaminen heikkenemään ja nälkä kurnimaan, niin aivan varmasti on liian kovalla dieetillä. Moni luulee, että dieetti on joku taistelu, joka pitää voittaa.

Laita kolme päälinjaa kuntoon

Lihavuustutkija Kirsi Pietiläinen huomauttaa, ettei elämäntapamuutosta tai -muutoksia kannata lähteä tekemään rynnäköllä vaan maltilla, mutta jos haluaa nähdä nopeasti tuloksia painonpudotuksessa, pitäisi ainakin kolme päälinjaa olla kunnossa.

– Ruoka, liikunta ja uni. Kun nämä kolme on omalla kohdalla perattu läpi, että mitä tekemistä niissä itsellä vielä on, voi saada hieman ripeämmin muutoksia aikaan.

– Olennaista on, että ihmiset ymmärtäisivät, että on olemassa liian kova laihdutusvauhti. Monesti ajatellaan, että ollaan voitonpuolella, kun paino putoaa vauhdilla, mutta tosiasia on, ettei se ole hyvä asia. Aika satavarmasti paino nousee takaisin, Patrick Borg huomauttaa.

Patrick Borgin mukaan onnistunut painonpudotus ja -hallinta eivät vaadi mahdottomia, mutta unelta, liikunnalta ja ruoalta pitää vaatia tiettyä laatua.

– Jaksaminen on painonhallinnan ykkösasia. Jos se ohitetaan ja lähdetään tekemään muutoksia liikuntaan ja syömisiin, todennäköisesti jotain menee pieleen.

– Myös liikkuminen tärkeää, mutta onneksi siihen ei ole ainoaa oikeaa tapaa. Voit olla arkiliikkuja tai hiittaaja, kunhan olet aktiivinen.

Laihdutus ei ole kalori- vaan kylläisyyspeliä

Moni on tottunut ajattelemaan, että painonpudotus on kaloripeliä, mutta Patrick Borgin ja Kirsi Pietiläisen mukaan ajatus on väärä.

– Pohjimmiltaan se on kylläisyyspeliä ja vain pinnallisesti kaloripeliä. On tärkeää oppia tekemään asioita siten, että paino putoaa, mutta olo on kylläinen, Borg sanoo.

– Kylläisyys on kaikkein keskeisin asia ruokapuolella, kun yritetään saada painoa alas. Kun saavuttaa syömällään ruoalla kylläisyyden tunteen, voi sillä kompensoida mielitekoja, jotka vaikeuttavat hirveän monien painonlaskuyritystä, Pietiläinen lisää.

Pietiläinen suosittelee ruokavaliota, jossa on kasviksia, kuituja ja proteiineja.

– Ne hellivät kehoa ja niistä saa vitamiineja ja muita sellaisia ravintoaineita, joita keho tarvitsee.