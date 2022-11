Miksi laihduttajille määrätään diabeetikkojen lääkkeitä? Lihavuustutkija: "Syyllistäminen ei ole oikein"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Laihduttavan diabeteslääke Ozempicin kysyntä on syksyn aikana kasvanut rajusti maailmanlaajuisesti, kun sen hyödyistä on kerrottu sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa. Pistettävän lääkkeen sisältämä semaglutidi auttaa korkeaan verensokeriin, mutta myös hillitsee ruokahalua ja makeanhimoa.

Lihavuustutkija ja professori Kirsi Pietiläinen kertoo MTV Uutiset Livessä, että yleensä laihtuminen tapahtuu vajaan vuoden sisällä lääkityksen aloittamisesta. Ozempic on varsin turvallinen valmiste, sillä se on hyvin samankaltainen kuin ihmisen itsensä erittämä suolistohormoni.

Lihavuuden hoidossa semaglutidia käytetään vahvemmilla annoksilla kuin tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Vaikka 2,4 milligramman vahvuinen lääke on saanut Euroopan lääkevalvontaviranomaisen hyväksynnän, ei sitä ole vielä saatavilla Suomessa.

"Syyllistäminen ei ole oikein"

Useat tyypin 2 diabetesta sairastavat ovat lihavia, joten heille lääkkeestä on kahdenlaista hyötyä. Ozempic-reseptejä kirjoitetaan kuitenkin myös ei-diabeettisille lihaville.

Kysyntäpiikkeihin on hankala reagoida nopeasti, sillä lääkkeiden toimitusketjut ovat pitkiä ja monimutkaisia. Seurauksena osa diabeetikoista on saattanut jäädä ilman lääkettään, mutta Pietiläinen rauhoittelee huolestuneita.

– Tässä on kyse maailmanlaajuisesta toimitushankaluudesta, ja nämä ovat väliaikaisia katkoksia. Siinä mielessä minusta yksittäisen pienen potilasryhmän, kuten suomalaisten lihavien, syyllistäminen ei ole oikein.

Ozempic ei ole Pietiläisen mukaan elintärkeä lääke kenellekään, ja markkinoilla on muitakin aivojen kylläisyyskeskukseen vaikuttavia suolistohormoniperäisiä valmisteita. Mikäli Ozempic on päässyt lähiapteekista hetkellisesti loppumaan, kannattaa olla yhteydessä omaan lääkäriinsä.

Tarjonta alkaa vastata kysyntää viiveellä

– Varmasti tuotantoa yritetään koko ajan kasvattaa, koska tässä on hyvästä lääkkeestä kysymys ja sen kulutus ja kysyntä on nyt niin suurta, Pietiläinen sanoo.

Hän arvioi, että muutamassa vuodessa saatavuusongelmat saadaan ratkaistuksi ja markkinoille tulee myös uusia samankaltaisia tai jopa tehokkaampia lääkkeitä. Sillä välin niukkuutta on jaettava tasapuolisesti ja tapauskohtaisesti.

– Myös lihavuus on käypä hoito -suosituksen mukaan luettavissa sellaiseksi pitkäaikaistilaksi tai pitkäaikaissairaudeksi , johon tarvitaan apua, Pietiläinen muistuttaa.

– Eli käyttää saa, mutta korvausta saavat vain rajoitetut. Siinä on tietysti hintakysymys, että kuinka tasa-arvoista se on. Se on minun mielestäni hirveän hyvä kysymys, Pietiläinen sanoo.