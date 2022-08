"Quiet quitting" on noussut työelämän ilmiöksi – tästä on kyse

Moni hivuttautuu kohti irtisanoutumismentaliteettia tajuamatta sitä edes itse. "Quiet quitting", suomeksi siis "hiljalleen tapahtuva irtisanoutuminen", on noussut ilmiöksi erilaisissa somepalveluissa, kuten TikTokissa.

Työn ei tarvitse olla koko elämä

Herald Sunin mukaan hiljaisen irtisanoutumisen tarkoituksena on ymmärtää, ettei työn tarvitse olla koko elämä. Ajatusmaailman omaksuminen voisi australialaislehden mukaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei työsähköpostia enää tarkista vapaa-ajalla, tai sitä, että lähtee töistä oikeasti ajallaan.

– En tiedä, kenen teistä tarvitse kuulla tämä, mutta palkkasi ei muutu sen perusteella, käytätkö viikonloppusi huolehtien työstä vai et, nimimerkkiä loewhaley käyttävä Laura vinkkaa TikTokissa .

"Teet edelleen työsi, muttet enää usko kiireen kulttuuriin"

– Et ole varsinaisesti irtisanoutumassa, mutta lakkaat uskomasta ideaan, että odotukset täytyy aina ylittää. Teet edelleen työsi, muttet enää usko kiireen kulttuuriin, jossa työn täytyy olla koko elämä, kuvailee nimimerkki zkchillin videolla, jolla on jo 2,6 miljoonaa katselukertaa.

Idea "vain tavanomaisen työpanoksen" antamisesta ei toki ole uusi – itse asiassa koko ilmiö on yksinkertaisesti täysin normaali työelämän tavoite – mutta koronapandemia on kiihdyttänyt trendiä, kertoo Huffington Post .

Moni on uupunut lomautuksiin, toimistolle palaamiseen, jatkuvaan kiireeseen ja siihen, että aina pitäisi tuottaa ja tehdä enemmän. Moni kokee myös, ettei palkka korvaa työn vaatimuksia.

– Jos saa kahden tai kolmen prosentin korotuksen ja inflaatio on kahdeksan tai yhdeksän prosenttia, moni voi alkaa miettiä, miksi on tehnyt niin kovasti työtä, uravalmentaja Bryan Creely kuvaili.

"Quiet quitting" ei tarkoita laiskuutta

– Yksi väärinkäsitys Quiet quitting -ilmiöstä on, ettet enää tee mitään. Oikea määritelmä olisi, että teet sen, mitä työnkuvauksessasi lukee, etkä mitään lisää, Creely kuvaa.

– Et ota lisäprojekteja, et ilmoittaudu vapaaehtoiseksi lisätyöhön, suljet koneen viideltä ja lähdet. Minusta se rehellisesti on terveellistä tasapainon tuomista työpaikalle.