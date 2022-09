Asiantuntija: "Quiet firing" -ilmiö rehottaa työpaikoilla – tästä tiedät, että olet saamassa "hiljaiset potkut"

MTV Uutiset kertoi elokuussa yleistyvästä "quiet quitting" -ilmiöstä . Kyse on vapaasti suomennettuna "hiljalleen tapahtuvasta irtisanoutumisesta" – henkilö ei välttämättä edes itse tajua pyristelevänsä irti oravanpyörästä. Ilmiötä on avattu tarkemmin muun muassa videopalvelu TikTokissa.

– Et ole varsinaisesti irtisanoutumassa, mutta lakkaat uskomasta ideaan, että odotukset täytyy aina ylittää. Teet edelleen työsi, muttet enää usko kiireen kulttuuriin, jossa työn täytyy olla koko elämä, kuvailee nimimerkki zkchillin videolla, jolla on jo 2,6 miljoonaa katselukertaa.

Tästä "quiet firing" -ilmiössä on kyse

Nyt New York Post nostaa esiin, että "hiljaisen irtisanoutumisen" lisäksi on olemassa myös ilmiö nimeltä "hiljaiset potkut". Aihetta on käsitelty muun muassa suositussa twiitissä.