Pysäköinnintarkastaja Tonin jalan yli on ajettu keskellä päivää – avautuu nyt väkivallasta: ”Jotkut pysäköinnintarkastajat jopa välttelevät tiettyjä alueita”

Lundénin jalan yli on ajettu ja häneen on käyty fyysisesti kiinni. Joissain kaupungeissa pysäköinnintarkastajien liiveihin on kiinnitetty pienet kamerat suitsimaan heidän työssään kohtaamaansa rajua väkivaltaa.



Kesken aivan tavallisen työpäivän, Toni Lundénin jalan yli on ajettu, häneen on käyty kiinni, häntä kohti on kaasutettu ja hänen polveensa on peruutettu.



Suunsoittoa joutuu kuuntelemaan joka päivä ja uhkaavia tai jopa väkivaltaisia tilanteita on kuukausittain, vaikka hänen työtään ei mielletä erityisen vaaralliseksi – hän on pysäköinnintarkastajana Vantaan kaupungilla.



– Jotkut pysäköinnintarkastajat välttelevät tiettyjä alueita, kun tietävät, että voi tulla ongelmia. Minulle ja työparilleni on sattunut kaikenlaista, kun menemme ihan kaikkialle, Lundén kertoo.



Mies suuttui lentokentällä

Pysäköinnintarkastajien kokema väkivalta on ollut julkisuudessa tällä viikolla, kun entinen SM-Liiga-seura Jukureiden nokkamies ja entisen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan aviomies Jukka Toivakka oli syyttäjän mukaan yrittänyt ajaa pysäköinninvalvojan ylitse.



Lundén kertoo olleensa hieman samankaltaisessa tilanteessa.



– Muistan Helsinki-Vantaan lentokentältä tapauksen, jossa mies käyttäytyi ihan samalla tavalla. Hän oli saanut lapun meiltä ja olimme ihan parin metrin päässä autosta, kun hän kaasutteli, laittoi vaihteen päälle ja ajoi vähän matkaa eteenpäin. Ja kaasutteli sitten lisää. Hän rauhoittui, kun kutsuimme poliisipartion, Lundén muistelee.



– Kollegallani oli ollut lentokentällä samanlainen episodi, joka meni ihan painiksi saakka.



”Oli senteistä kiinni, ettei olisi käynyt pahemmin”



Toivakkaa syytettiin käräjäoikeudessa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja pahoinpitelyn yrityksestä. Hänelle vaaditaan 5500 euron vahingonkorvauksia ja ehdollista vankeutta. Toivakka erosi tällä viikolla Jukurien johdosta.



Lundén pitää Toivakalle vaadittavaa rangaistusta suurena verrattuna niistä tilanteista koituneisiin sanktioihin, jossa hän on itse ollut osapuolena.



– Olin koputtanut ikkunaan ja olisin sanonut, että lentokentän bussipysäkille ei saa parkkeerata. Nainen ei reagoinut mitenkään – vähän vilkaisi minua – ja pisti vaihteen silmään. En ehtinyt alta pois ja hän ajoi jalkani yli, Lundén kertoo tilanteesta.



– Lääkäri sanoi, että oli senteistä kiinni, ettei rengas olisi mennyt jalkapöytäni luiden yli ja ettei olisi käynyt pahemmin. Mutta se jäi tutkimatta, Lundén sanoo.



Lundén on tehnyt rikosilmoituksen tapauksesta, jossa hänen käteensä käytiin kiinni ja sitä riuhdottiin niin pahasti, että Lundén joutui olemaan kaksi viikkoa sairauslomalla.



Alueella poliisitutkinta kolmesta tapauksesta viime vuonna



Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut viime vuonna kolme tapausta, jossa pysäköinninvalvoja on kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa ja niistä kaksi on edennyt syyteharkintaan, kertoo rikoskomisario Leif Malmberg.



Yhdessä tapauksista pakettiauton kuljettaja uhkasi tappaa pysäköinninvalvojat ja ajaa päälle, jos näkee heidät vielä uudelleen. Toisessa yritettiin ajaa päälle ja kolmannessa peruutettiin päin pysäköinninvalvojaa.



Tapauksia tutkittiin virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena, laittomana uhkauksena ja kahta viimeistä myös törkeän pahoinpitelyn yrityksenä.



Malmberg uskoo, että tapauksia voi olla enemmän, mutta kaikista ei ilmoiteta poliisille.



– Ainakin suusanallista uhkailua ja suunsoittoa tapahtuu varmasti enemmän kuin mitä tulee poliisin tietoon. Kaikkien asenne ei ole se, että ”anteeksi, että olen pysäköinyt autoni väärin.”



Mikkelissä kameroita ei harkittu – Vantaalla käyttöön ensi kuussa



Pysäköinnintarkastajiin kohdistuvaa väkivaltaa on pyritty esimerkiksi Turussa ja Kuopiossa ehkäisemään työliiveihin kiinnitettävillä kameroilla, jotka käynnistyvät, jos pysäköinninvalvojan täytyy sakottaa.



Ilta-Sanomat kertoo, että jopa pysäköinninvalvojien lapsia uhkailtiin Kuopiossa ennen kameroiden käyttöönottoa, mutta uhkailu loppui seinään kameroiden käyttöönoton jälkeen.



MTV Uutisten haastattelema Nina Gynther Mikkelin kaupungilta kertoo, että Mikkelissä väkivaltatapaukset ovat sen verran harvinaisia, että kameroita ei ole harkittu Toivakan tapauksen jälkeen.



Sen sijaan siihen on kiinnitetty huomiota, että kaikkialle mentäisiin työparin kanssa – tilanteessa, josta Toivakka oli oikeudessa, pysäköinninvalvoja oli liikkunut yksin.



Vantaalla kamerat otetaan käyttöön ensi marraskuussa. Lundén uskoo, että ne vaikuttavat Vantaallakin sekä turvallisuuteen että poliisinkin toimintaan.