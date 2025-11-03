Iso-Britannian Huntingdonissa tapahtui viikonloppuna vakava puukkohyökkäys.
Puukottaja hyökkäsi junassa useiden ihmisten kimppuun ja aiheutti vammoja kymmenelle uhrille. Kymmenestä uhrista kaksi sai kriittisiä vammoja, ja heidän tiedetään olevan edelleen sairaalahoidossa
Viranomaisten mukaan teosta epäilty on noin kolmekymppinen Britannian kansalainen. Hänet otettiin kiinni pian teon jälkeen.
Poliisi iski
Paikallinen taksikuski kuvasi videolle kiinniottotilanteen, jossa virkavalta painoi tekijän maahan. Poliisi käytti tilanteessa tainnutusasetta.
Mukana oli myös poliisikoira. Tilanne päättyy siihen, että poliisi laittaa epäillyn käsirautoihin.
Katso video tilanteesta yläpuolelta.
Taksikuski kuvaili näkyä järkyttäväksi. Hänen mukaansa epäilty huusi ennen kiinniottoa: "tappakaa minut".
Taksinkuljettaja kertoo tajunneensa välittömästi, että kyse oli "jostain todella pahasta".
– Saavuin asemalle odottamaan matkustajaa kello 19.41. Hetkeä myöhemmin näin kaikkien juoksevan ulos asemalta.
– Kymmenen sekuntia myöhemmin mustiin pukeutunut mies, jolla oli kädessään valtava veitsi, juoksi autoni ohi, hän kuvailee.
Polisiin mukaan myös toinen henkilö otettiin kiinni, mutta häntä ei enää epäillä tekoon liittyen.