Päälle sylkemistä, väkivallalla uhkailua ja vandalisointia: Ehdokkaat joutuneet iljettäviin tilanteisiin – "Olisin ansainnut paikalle poliisin turvaamaan"

Koskelalle tapaukseen lisäjärkytystä toi se, että hänellä oli mukanaan seitsemänkuinen lapsensa. He lähtivät läheiselle vasemmiston vaalimökille kysymään, miten kuuluisi toimia.

Vaalijulisteiden töhrimisestä ja tuhoamisesta on paljon havaintoja myös Jarno Limnellillä, joka on kokoomuksen listoilla ehdolla Espoossa.

– Havaintoni mukaan mainoksia on rikottu tarkoituksellisesti. Toiminta on tuomittavaa ja sitä ei tarvita suomalaiseen demokratiaan, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessorina toimiva Limnell sanoo.

Uhkailija palasi ja palasi, hätäkeskuksesta ei apua

Lemström kertoo kampanjoineensa aiemminkin Sörnäisten Vaasanpuistikossa, joka on tunnettu levottomuudestaan, ja poliisi usein päivystääkin samoilla nurkilla. Nyt näin ei ollut.

Lemström kertoo MTV Uutisille henkilön alkaneen uhkailla häntä suullisesti, jolloin hän ja tukitiiminsä jäsen pyysivät henkilöä poistumaan paikalta, tai muuten he soittaisivat poliisit. Häirikkö palasi kuitenkin uudestaan ja uudestaan paikalle, ja alkoi uhkailla naista fyysisemmin.

Hätäkeskus: Tilanne oli ohi

Hätäkeskuksen johtajan Taito Vainion mukaan hätäkeskuksen työntekijä noudatti viranomaisilta saatuja ohjeita. Vaasanpuistikosta saatujen tietojen perusteella tilanne oli hätäkeskuslaitoksen mukaan ohi muutamassa minuutissa. Myös Helsingin kaupungin rikostarkastaja Jari Illukka korostaa, että päätösvastuu partion lähettämisestä paikalle on hätäkeskuspäivystäjällä.

– Mä en halua että ihmiset ajattelee, että olen tässä kalastelemassa ääniä ja hakemassa huomiota. Tätä on tapahtunut ehdokkaille yli puoluerajojen.

Lemströmin mukaan vaalihäirinnän uhrina on yleensä kuitenkin ollut nuori nainen tai eri vähemmistöihin kuuluvat ehdokkaat. Toukokuun lopulla naisehdokasta häirittiin Keravalla, ja poliisi kertoi torstaina tästäkin tapauksesta lisätietoja.

– Fokuksen ei pidä olla minussa, vaan kulttuurissa, jossa tällaista tapahtuu. Se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä puuttua, sillä kaikkien pitää voida kampanjoida turvallisesti, jotta kaikilla on uskallusta lähteä mukaan politiikkaan.

Poliisi: Useita rikosilmoituksia vaalihäirinnästä jää tekemättä

Rikostarkastaja Jari Illukan mukaan kuntavaaleihin liittyen on heille kirjattu seitsemän eri rikosilmoitusta, joista valtaosaa tutkitaan vahingontekoina, eli kyse on vaalimainosten rikkomisesta eri tavoin. Lisäksi on kirjattu tapaus vaalitilaisuuden häiritsemisestä, jota tutkitaan lievänä pahoinpitelynä. Poliisin mukaan kohteeksi ei ole painottunut yksittäinen puolue, vaan häirintää ovat kokeneen niin puoluekentän vasen ja oikea laita kuin keskustakin.