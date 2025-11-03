49-vuotias nainen vältti vankilan puukotettuaan 14-vuotiaan tyttärensä poikaystävää Perthissä Australiassa. Oikeuden mukaan teko oli suunnittelematon ja se johtui syvästä järkytyksestä. Asiasta kertoo ABC Australia.

Tilanne sai alkunsa, kun Jennifer Mui Len Chin yhytti tyttärensä ja tämän salaisen poikaystävän puolialastomana kotoaan lokakuussa 2023.

Chinin mukaan hän oli säikähtänyt tilannetta ja puukottanut 14-vuotiasta poikaa kaksi kertaa rintaan. Chin myönsi teon ja kertoi oikeudelle toimineensa perheensä suojelemiseksi.

Chin sanoi oikeudessa, että ei tiennyt tyttärensä kutsuneen poikaa kotiinsa vaan uskoi teini-ikäisen tunkeutuneen sinne.

Chinin asianajajan mukaan kyseessä olivat kaoottiset ja hullut sekunnit makuuhuoneen ja etuoven välillä. Puolustuksen mukaan rouva Chin oli tuntenut pelkoa löytäessään paljasrintaisen teinin kotoaan ja uskoi tyttärensä olleen uhkailun, väkivallan tai pakottamisen uhrina.

Chinin tytär oli hätävalheena kertonut äidilleen pojan olevan koditon ja auttaneensa tätä. Oikeuden mukaan Chin puukotti poikaa kaksi kertaa, kun poika yritti paeta paikalta.

Ehdollinen tuomio

Tytär kertoi oikeudelle, että hän oli salasuhteessa pojan kanssa. Teinityttö oli kutsunut pojan useita kertoja aiemminkin salaa perheen kotiin.

Tyttären mukaan hänen äitinsä oli kieltänyt häneltä poikaystävän tiukan kristillisen vakaumuksensa takia.

Tuomarin mukaan teko johtui järkytyksestä ja vihasta. Tuomari kuitenkin totesi, että puukotukset olivat kohtuuttomia.

Tuomari katsoi teon törkeäksi, sillä paikalla oli Chinin 6-vuotias poika, joka oli hakenut veitsen äidilleen tämän pyynnöstä.