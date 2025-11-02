Kuningas Charles on kommentoinut Britanniassa eilen tapahtunutta puukkohyökkäystä.

Useita ihmisiä loukkaantui junassa tapahtuneessa puukotuksessa. Ainakin kymmenen ihmistä joutui sairaalahoitoon junassa tehdyn puukotushyökkäyksen vuoksi.

Juna oli matkalla Huntingdoniin Keski-Englannissa.

Kuningas Charles toteaa olevansa shokissa ja pöyristynyt tapahtuneen takia. Hän kommentoi uhrien ja pelastustyöntekijöiden olevan hänen ajatuksissaan. Aiheesta uutisoi Reuters.

Britannian poliisin mukaan näin varhaisessa vaiheessa ei vielä voida spekuloida puukotuksen syytä. Poliisin mukaan hyökkäystä ei pidetä kuitenkaan terroristisena tekona.

Kaksi miestä on pidätettynä murhan yrityksestä syytettyinä. Toinen miehistä on 32-vuotias ja toinen 35-vuotias.

Haavoittuneista yhdeksän sai vaarallisia vammoja. Uhreista kahden tilan kerrotaan olevan edelleen hengenvaarallinen.