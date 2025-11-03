Oikeuden mukaan uhrin miesystävä ajoi autoa, kun kaksi muuta tuomittua pahoinpitelivät uhria.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi maanantaina kolme ihmistä vankeuteen jutussa, jossa nainen joutui törkeän vapaudenriiston ja törkeän pahoinpitelyn uhriksi Espoossa.

Syytteissä oli kyse öisistä tapahtumista lokakuun 2023 alussa. Käräjätuomion mukaan tilanne sai alkunsa, kun uhrin silloinen miesystävä ryhtyi syyttämään uhria maksukorttinsa katoamisesta. Sitten uhri pakotettiin autoon miesystävänsä sekä seurueeseen kuuluneiden toisen miehen ja naisen kanssa.

Oikeuden mukaan toinen mies ja nainen kohdistivat uhriin moninaista väkivaltaa. Uhria muun muassa hakattiin ja kuristettiin, hänen hiuksiaan leikattiin ja häntä uhattiin tappamisella sekä sormen ja korvanlehden leikkaamisella. Oikeuden mukaan uhrin miesystävä ei osallistunut väkivaltaan, mutta ajoi autoa.

Hyppäsi liikkeellä olleesta autosta

Jossain kohtaa uhri hyppäsi liikkeellä olleesta autosta ulos ja yritti juosta pakoon pahoinpitelijöitään. Kaksikko sai naisen kiinni ja löi ja potki tätä sekä pakotti tämän takaisin autoon. Tällä väkivallalla oli sivullisia silminnäkijöitä, jotka soittivat hätäkeskukseen.

Poliisipartio tavoitti auton Espoon keskuksesta. Nainen löytyi autosta kaadettujen takapenkkien ja tavaratilan kohdalta kädet ja jalat sidottuina turvavyöllä.

Oikeus tuomitsi Sanna Marika Raitakarin, 41, törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä pahoinpitelystä kahden vuoden ja yhden kuukauden vankeuteen. Hän kiisti törkeät tekomuodot, mutta myönsi rikokset perusmuotoisina.

Raitakarin kanssa samoista syytteistä tuomittiin 26-vuotias mies, joka sai aiemmat tuomionsa huomioiden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeustuomion. Hän kiisti syytteet ja sanoi olleensa tapahtuma-aikaan hyvin päihtynyt.

Uhrin 26-vuotiaan miesystävän syyksi luettiin vain törkeä vapaudenriisto, josta hän sai kahdeksan kuukauden ehdottoman tuomion. Myös hänellä oli aiempi tuomio, jonka oikeus huomioi rangaistusta määrätessä. Hänkin kiisti syytteet ja sanoi olleensa huumausaineiden vaikutuksen alaisena.