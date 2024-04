Pyöräilykaistasta kuppi nurin San Franciscossa: Ravintoloitsija nälkälakkoon

Syyrialaista ravintolaa pitävä Eiad Eltawil sanoo, että pyöräilykaista on vienyt häneltä asiakkaat. Aiheesta uutisoi New York Post .

Suojatun pyöräilykaistan tarkoitus on ollut lisätä liikenteen turvallisuutta. Pyöräilykaistan takia ajoneuvokaistoja ja pysäköintipaikkojen määrää on puolestaan vähennetty. Paikallisten yrittäjien mukaan juuri tämä on aiheuttanut asiakaskadon.