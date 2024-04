Makasiinimurhaaja vapautettiin – poliisi tutkii varastettujen autojen tapausta

Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Asko Satonen kertoo MTV:lle, että asian tutkinta on yhä alkuvaiheessa. Poliisi selvittää, miten useita anastettuja autoja on päätynyt eri henkilöiden käsiin.

– Meillä on useita epäiltyjä ja yksi on vangittuna. Vielä ei ole saatu rajattua, ketkä tai kuka on päätekijä ja ovatko jotkut henkilöt olleet vain välikäsiä. Epäiltyjen roolit ovat vielä epäselvät, Satonen sanoo.