Eeva Lehtimäen kommentti: Purra antoi vauhtia Vornasen potkuille – tästä syystä perusuomalaisilla ei ole vaihtoehtoa

Purran asema puolueessa on niin vahva, että Timo Vornaselle tuskin löytyy puolustajia omasta ryhmästä, vaikka asiasta päättäminen on käytännössä eduskuntaryhmän käsissä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on koolla seuraavan kerran torstaina.

– Henkilö, joka nykytietojen ymmärtääkseni kiistattomassa valossa poliisina ja kansanedustajana kulkee aseen kanssa humalassa ravintolassa ja ampuu myöhemmin sillä riitatilanteessa, ei oikein voi nauttia luottamusta. Tämä tilanne varmasti tarkentuu ja jonkinlaiset perustelut voivat lisätä ymmärrystämme, mutta tältä pohjalta on vaikea olla muuta mieltä.

Paljon kysymyksiä

Kysymyksiä on edelleen paljon. Miksi ihmeessä ilomantsilaista perussuomalaisten ryhmää isännöinyt poliisikansanedustaja lähtee radalle ase mukanaan?

Mikä on ollut ulkopuolisen ryhmän ja Vornasen välisen riidan syy? Ja miksi Vornanen on osoitellut aseellaan kahta paikalla ollutta ihmistä ja ampunut laukauksen maahan ravintolan ulkopuolella, vaikka riita poliisin mukaan oli sovittu jo yökerhon sisällä.

Moni kansanedustaja on varmasti myös miettinyt onko kansanedustaja kuljeskellut eduskuntatalolla torstaina ase mukanaan ennen ravintolaan lähtöä.

Miksi puolueella ei ole vaihtoehtoa?

Perusuomalaiset on toiseksi suurin eduskuntapuolue, se on hallituspuolue. Sillä on kaksi keskeistä turvallisuussalkkua eli sisäministerin ja oikeusministerin tehtävät hoidossaan.