Washington Post: Donald Trump yritti häikäilemätöntä temppua – sai järjestäjiltä porttikiellon

Yhdysvaltain presidentiksi jälleen pyrkivän Donald Trumpin oli tarkoitus olla paikalla Miamin F1-osakilpailun sprinttikisassa ensi lauantaina, mutta tuoreiden käänteiden jälkeen Trumpin pääsy tapahtumaan on estetty.

Washington Postin mukaan Trumpin ystävä ja vaalikampanjan varainkerääjä Steven Witkoff on saanut kirjeen, jossa Miamin F1-osakilpailun järjestäjät ilmoittavat Witkoffin kattohuoneistosviitin varauksen peruuntumisesta. Syynä tähän on Witkoffin ja Trumpin häikäilemätön yritys kerätä rahaa presidentinvaalikampanjaan veloittamalla vierailtaan 250 000 dollaria per lippu.