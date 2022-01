Puuttuvatko vanhemmat edelleen elämääsi, vaikka asut jo omillasi? Psykoterapeutti kertoo, kuinka asetat rajat

Hallinnan tunne tärkeää itsetunnon kannalta

Järvinen muistuttaa, että identiteetin kannalta jokaisen on tärkeää kokea olevansa itsenäinen, oman elämänsä ohjaksissa oleva yksilö – siinä määrin, kuin se olosuhteiden puitteissa on mahdollista.

– On ihmisen itsetunnon ja omanarvontunnon kannalta tärkeä kokemus se, että kokee tehneensä jonkun päätöksen itse. Että on valinnut opiskelupaikan tai kumppanin itse.

Vanhemmista on oikeus irrottautua

Vanhemmat ovat monelle lapselle elämän ensimmäinen auktoriteetti ja heillä on lapsesta lakisääteinen vastuu 18 ikävuoteen asti. Niinpä tämä riippuvuussuhde on ihmisessä erittäin syvällä.

Järvinen muistuttaa, että lapsella on oikeus erillisyyteen ja siihen, ettei vanhempi enää myöhemmin puutu hänen valintoihinsa. Jos vanhempi ymmärtää, että lapsen pitää kasvaa omaksi erilliseksi yksilökseen, irtautuminen on helppoa eikä suhde vanhempiin välttämättä muutu ongelmalliseksi.

Ongelmia voi tulla monesta syystä

Rahallinen tuki voi ajaa kiitollisuuden velkaan

Jokin tabu voi vaikeuttaa kommunikointia

Järvisen mukaan hyvin usein suomalaisissa perheissä on jokin ongelma, josta ei puhuta, vaikka kaikki sen olemassaolon tiedostavatkin: kenties alkoholiongelma, fanaattinen uskonnollisuus, poliittinen ideologia tai tragedia, josta vaietaan, koska muuten kaikki voisi räjähtää käsiin.

– Tällaiset salaisuudet sitovat meidät hämäränkaltaisiin kommunikaatiosysteemeihin, joissa asioista ei puhuta suoraan ja joka on samalla sellainen näkymätön seitti, josta ei päästä eroon, koska mielessämme on sekaisin kaikenlaista syyllisyyttä ja lojaliteettia ja rakkauttakin.

Suhde vanhempiin ei ole yksioikoinen

Usein vanhempien kanssa on takana monta vuotta yhteistä eloa. Sinä aikana on nähty vanhempien huonojen puolien ohella niitä hyviä. Vuosien varrella perheessä on kenties koettu aitoa rakkautta ja välittämistä.