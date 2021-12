Haluaisitko kerryttää lapsellesi rahapottia tulevaisuutta varten? Toimi näin

Jos omalle lapselle haluaa kerryttää rahaa hänen tulevaisuuttaan varten, tapoja on monia. OP Ryhmän varallisuudenhoitoasiakkaiden johtaja Kai Kalajainen antaa tähän vinkkejä.

Säästäminen on varautumista

Säästäminen lapselle kannattaa, koska tulevaan on aina hyvä varautua. Ei ole haitaksi, jos varallisuutta on säästössä pahan päivän varalle tai tuleviin menoihin, nuoren kohdalla esimerkiksi opintoihin.

Tämä ei toki koske vain nuoria, vaan kaikkien kannattaa säästää.

– Koronan myötä on korostunut, että olisi hyvä pystyä varautumaan odottamattomiin tilanteisiin, Kalajainen kertoo MTV Uutisille.

1) Voit säästää tilille

Yksinkertaisinta on säästää lapselle rahaa. Lapsella tulee olla säästämistä varten oma pankkitili, mutta syntymättömälle lapselle ei voi avata tiliä.

Lapselle säästäminen olisi hyvä aloittaa niin pian kuin suinkin, mieluiten heti tämän syntymän jälkeen. Lisäksi säästämisen olisi hyvä olla säännöllistä.

Jokaisen tulee pohtia, minkä summan omassa taloustilanteessa pystyy säästämään. Lapselle säästäminen lähtee omasta varallisuudesta.

– Se voi olla vaikka kymmenen euroa kuukaudessa, Kalajainen ehdottaa.

Entä jos rahaa on niukalti, kuten nuorilla pareilla usein?

– Voi miettiä, miten sen kymmenen euroa saa säästettyä ja mihin se kymppi muuten kuluisi, Kalajainen ehdottaa.

– Luulen, että kymmenen euroa on monelle helpompi säästää, jos miettii lapsen tulevaisuuden pesämunaa.

Mahdollisuuksien mukaan Kalajainen kehottaa kokeilemaan säästämisen tueksi mikrosäästämistä. Se tarkoittaa pienten kertaerien säästämistä. Käytännössä voi laittaa korttiostojen yhteydessä pienen summan siirtymään säästötilille ja sijoituksiin. Esimerkiksi Nordeassa palvelu tunnetaan nimellä ePossu, OP:ssä palvelu on Säästölipas ja S-Pankissa Säästäjä.

Pankkitilille säästäminen on Suomessa melko riskitön vaihtoehto, sillä pankkien toimintaan luotetaan. Tilillä makaavat rahat tosin eivät tällä hetkellä matalien korkojen tai nollakorkojen takia käytännössä kartu lainkaan. Näin ollen tilillä on tulevaisuudessa periaatteessa sinne säästetty summa miinus inflaation vaikutus.

2. Voit sijoittaa...

Sijoittaminen on Kalajaisen mukaan pelkkää rahan tilille jemmaamista parempi vaihtoehto. Sijoitetulle rahalle voi odottaa huomattavasti korkeampia tuottoja.

Sijoittamisessakin kannattaa mahdollisuuksien mukaan olla liikkeellä jo lapsen ollessa pieni. Mitä aikaisemmin lapselle säästämisen sijoittamisen muodossa aloitat, sitä enemmän hyödyt korkoa korolle -ilmiöstä.

Yleisimmät sijoitusvaihtoehdot ovat rahastot, sijoitusvakuutukset tai osakkeiden ostaminen.

... rahastoihin:

Kalajaisen mukaan yleisin tapa säästää rahaa lapsille ovat rahastot, sillä se on asiakkaan kannalta helpointa.

Rahastosäästämisessä valitaan omiin tai lapsen tavoitteisiin sopiva rahasto. Rahastosäästämisessä rahastosalkunhoitaja hoitaa yksittäisten sijoituskohteiden valinnan ja tekee sijoitukset rahasto-osuudenomistajien puolesta.

Rahastotyyppejä on pankeista riippuen erilaisia. Karkeasti jaoteltuna vaihtoehtoina ovat korkeariskisemmät osakerahastot ja matalariskisemmät korkosijoitusrahastot. Koska lapselle sijoitettaessa sijoitusaika on usein pitkä, on Kalajaisen mukaan järkevää valita korkean tuotto-odotuksen kohde.

– Korkean tuotto-odotuksen rahastoista löytyy myös pitkäaikaiseen säästämiseen soveltuvia vastuullisia rahastoja, joissa huomioidaan esimerkiksi ympäristö, hän kertoo.

... sijoitusvakuutuksiin:

Toinen vaihtoehto ovat sijoitusvakuutukset. Kalajaisen mukaan sijoitusvakuutus on hyvä vaihtoehto, jos aikuinen säästää lapselle pitkällä aikavälillä ja haluaa pitää varojen hallinnan itsellään. Tällöin säästetään ensin sijoitusvakuutukseen, joka on vanhemman nimissä. Lapsi on vakuutuksen edunsaaja ja saa rahat lahjoituksena myöhemmin.

– Samaan vakuutukseen voi merkitä edunsaajiksi useampiakin lapsia.

... tai ostaa osakkeita itse:

Osakkeita voi ostaa itsekin ilman ammattilaisten apua. Tästä käytetään termiä suorat osakesijoitukset.

Osakkeita ostaessa tulee miettiä, mitä osakkeita ostaa. Mitkä olisivat järkeviä sijoituskohteita?

Suositeltavaa olisi hajauttaa rahat useamman eri pörssiyhtiön osakkeisiin eli ostaa osakkeita monelta eri firmalta. Jos kaikki panokset asettaa yhteen yritykseen, voi tuon yrityksen osakkeiden arvon lasku syödä ison osan alun perin osakesijoituksiin laitetusta potista.

Sijoitettavan summan olisi ylipäätään hyvä olla sellainen, että hajautus on mahdollista. Rahoitusteorian mukaan hajautushyöty on hyvä, jos osakkeita on 10–15 eri yritykseltä.

Vinkki: Mieti sijoitusaikoja!

Sekä osakkeiden ostaminen itse tai sijoittaminen rahastoon ovat Kalajaisen mukaan hyviä, joskin erilaisia vaihtoehtoja.

Valitsi minkä sijoittamistavan hyvänsä, on hyvä miettiä sijoitusaikoja. Kun aikaa sijoittamiselle on paljon, voi suosia riskillisempiä ja samalla tuotto-odotukseltaan parempia sijoituksia.

Tässäkin mielessä säännöllisyydestä on hyötyä.

– Jos ajatellaan, että huoltaja alkaa säästää lapselle siitä lähtien, kun tämä on vauva ja tavoitteena olisi, että lapsi saa ne sijoitukset itselleen käyttöön 18-vuotiaana, niin 18 vuoden aikana pörssit varmasti heiluvat, Kalajainen havainnollistaa.

– Säännöllinen sijoittaminen tasaa vaihteluita, joita syntyy siitä, että ajoittain osakkeita on saattanut joutua ostamaan kalliimmalla ja välillä halvemmalla. Pitkällä tähtäimellä sijoitukset ovat kuitenkin tuottaneet hyvin.

Entäs lapsilisien sijoittaminen?

Lapsilisien sijoittaminen on keskustelua herättävä asia. Toisten mielestä se on ok, toisten mielestä ei. Vastustajat huomauttavat, että rahat on tarkoitettu lapsen hyvinvointiin eikä lapsen varoja kartuttamaan.

– Ymmärrän moraalisen problematiikan tässä. Lapsilisä on ehdottoman tarpeellinen monille vanhemmille, Kalajainen toteaa.

– Joku voi kysyä, miksi jonkun pitää edes saada lapsilisää, jos vanhemmalla on niin paljon varallisuutta, että sitä voidaan sijoittaa lapsen nimiin.

Kalajainen kuitenkin suosittelee sijoittamaan lapsilisät, jos siihen on mahdollisuus. Sijoittamalla rahoille voi saada paremman tuoton kuin sillä, että ne makaavat tilillä.

3. Voit lahjoittaa

Lapselle voi lahjoittaa rahaa. Tällöin on hyvä muistaa, että lahjoittaminen on lahjaveron alaista toimintaa.

Lahjaveroa ei tarvitse maksaa, jos lapselle antaa 4 999 euroa kolmessa vuodessa. Kolmelle vuodelle jaettuna se tarkoittaisi 138 euroa kuukaudessa per lapsi.

5 000 eurosta ylöspäin pitää maksaa vero ja tehdä lahjaveroilmoitus. Vero.fi kertoo, että lahjaveron määrään vaikuttavat lahjan arvo ja veroluokka eli lahjanantajan ja lahjansaajan välinen sukulaisuussuhde.

Lahjavero on antajakohtainen. Esimerkiksi molemmat vanhemmat, isovanhemmat ja kummit voivat kaikki antaa 4 999 euroa kolmessa vuodessa yhdelle lapselle.

Lapsen nimissä olevien rahojen sijoittamisesta

Osakkeiden ostaminen lapsen nimissä edellyttää, että lapsella on myös arvo-osuustili. Sille kirjataan osakeomistukset.

On hyvä huomata, että suorista osakkeista tulee myyntivoittoja. Ne voivat vaikuttaa nuoren opintotukeen, sillä ne lasketaan pääomatuloksi.

Mikäli on valinnut rahaston, sen sisällä tapahtuneista kaupoista ei synny rahasto-osuuden omistajalle verotettavaa tuloa.

Mikäli alaikäisellä kertyy varallisuutta yli 20 000 euroa, huoltajien pitää tehdä selvitys Väestötietovirastolle.

Omien osakkeiden siirtäminen lapselle

Jos lapsen huoltajalle on kertynyt rahasto-osuuksia tai osakkeita (arvo-osuuksia), niitäkin voi siirtää lapselle. Lapsi tarvitsee oman pankkitilin ja arvo-osuustilin, jonne omistukset kirjataan.

Siirtoon liittyen pitää tehdä lahjakirja. Tähän pätee sama 4 999 euroa per kolme vuotta -sääntö. Jos annettujen osakkeiden potin arvo on alle 5 000, voi sen antaa lapselle kerran kolmeen vuoteen.

Omiin nimiin tehtyjä sijoituksia voi lahjoittaa.

Perimisasioitakin on hyvä miettiä aikanaan. Jos haluaa lahjoittaa omaisuuttaan lapsille tai lastenlapsille, sen voi tehdä elinaikanaan pitkällä aikavälillä pieninä summina ja pienentää siten aikanaan kuolinpesän perintöverotusta.

Lapsen rahoja, eivät sinun!

Käytti lapsen nimissä olevia rahoja miten hyvänsä, ne ovat aina lapsen omaisuutta. Jos sijoittaa rahaa lapselle, rahat ovat lapsen.

Huoltajalla on käyttöoikeus alaikäisen lapsen omaisuuteen. Hän voi hallita ja tarkastella sitä esimerkiksi omien verkkopalveluiden tai mobiilitunnusten avulla.

Kun lapsi täyttää 18 vuotta, hän saa päättää, mitä rahoilla tekee.