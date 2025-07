Nash syntyi viidennellä kuulla ja painoi alle 300 grammaa: Katso video ennätysvauvan 1-vuotisjuhlista

Saammeko esitellä, tässä on 1-vuotias terve poika Nash Keen. Hän teki historiaa selviämällä elossa ennätysaikaisesta syntymästään.

Nashin äiti Mollie oli heinäkuussa 2024 20. viikolla raskaana ja matkalla ultraäänitarkastukseen. Hän sai tietää, että tulossa on poika. Mutta lääkärillä oli myös huolestuttava uutinen.

– Kohdunsuuni oli kaksi senttimetriä auki, Mollie Keen kertoo The Gazette -lehdelle.

Alkava synnytys otti häntä vatsanpohjasta monestakin syystä, sillä Mollie ja hänen Randall-miehensä olivat menettäneet edellisen lapsensa raskauden 18. viikolla.

Hoitajat pyysivät Mollieta menemään kotiin ja pitämään lapsen sisällään niin kauan kuin mahdollista, sillä todennäköisyys lapsen elossa pysymiselle näin varhaisessa synnytyksessä oli lähes mitätön.

Lisäksi naisella oli todettu kohdunkaulan toimimattomuus edellisen keskenmenon takia.

Mutta jo samana iltana Mollie joutui palaamaan sairaalaan, jossa hän sai vinkin, joka mahdollisesti pelasti hänen poikansa hengen.

Hän kirjoitti tilanteestaan kohdunkaulan toimimattomuudesta kärsivien keskusteluryhmään, jossa häntä neuvottiin menemään hoitoon Iowan yliopistolliseen sairaalaan, jossa on erityistä osaamista 21-viikkoisten vastasyntyneiden hengen pelastamisesta.

Noin joka viides 22. tai 23. raskausviikolla syntynyt lapsi selviää elossa Yhdysvalloissa. Iowan sairaalassa selviytymisprosentti on 65. Sairaala on hoitanut kahtakymmentä viikolla 21 syntynyttä vauvaa, joista seitsemän on selvinnyt elossa.

Yksi heistä on Nash Keen, joka painoi syntyessään karkkipussin verran – hieman alle 300 grammaa. Hän ei ole silti historian kevyin vauva, joka on selvinnyt synnytyksestä elossa. Singaporessa elossa saatiin pysymään 210-grammainen pikkuinen vuonna 2020.

Nash vietti lopulta sairaalahoidossa 189 ensimmäistä päivää elämästään ja pääsi kotiin tammikuussa 2025. Suurin, tai tässä tapauksessa pienin haaste oli saada riittävän pieniä hengitysputkia, jotka mahtuivat 300-grammaisen vauvan keuhkoihin.

Nyt 1-vuotisjuhliensa kunniaksi Nash Keen pääsi virallisesti Guinness'n ennätysten kirjaan aikaisimmin raskauden aikana syntyneenä, eloon jääneenä vauvana. Videon 1-vuotisjuhlista voit katsoa jutun alusta.

– Nash on sinnikäs. Opimme, että 21-viikkoisena vauva ei voi vain selvitä hengissä, vaan selvitä kohti merkityksellistä elämää, kommentoi Iowan sairaalan synnytyksistä vastaava ylilääkäri Patrick McNamara.