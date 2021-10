Näin vältät konfliktin lapsen kanssa! Supernanny antaa vinkit rauhallisempaan arkeen – "Ainoa keino opettaa lasta säätelemään tunteitaan"

Tällä hetkellä 90 prosenttia suomalaisista tietää, että lasten ruumiillinen kurittaminen on kielletty lailla. Vuonna 2017 sen tiesi 95 prosenttia. Tieto kiellosta on heikentynyt erityisesti nuoremmilla ikäryhmillä.

Omia tunteita on opeteltava käsittelemään

– Meidän aikuisten pitäisi pystyä käsittelemään omia tunteitamme niin, että me osaamme säädellä niitä hankalissakin tilanteissa. Se on ainoa keino opettaa myös lasta säätelemään tunteitaan.

Käy hankala tilanne läpi etukäteen

Jos etukäteen tietää, että edessä on vaikkapa hankala kauppareissu, jossa lapsi saattaa riehaantua, tilanne on Penttalan mukaan hyvä käydä läpi kotona jo ennakkoon.

– Keskustelu on käytävä, kun kaikilla on vielä hyvä olla. ”Oletko huomannut, että meillä on tämmöinen ongelma aamuisin lähdössä? Minulle tulee äitinä tai isänä siitä aina hirvittävä kiukku, enkä haluaisi. Voidaanko nyt sopia, miten toimitaan. Ja jos et onnistu siinä, minä teen näin ja näin”, Penttala neuvoo.