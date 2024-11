Putinin päätös suututtaa Venäjällä

Presidentti Vladimir Putin on muuttanut sodassa haavoittumisesta maksettavia korvauksia tavalla, joka on suututtanut venäläiset sotakommentaattorit.

Asiasta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjä yrittää tehostaa talouttaan

Rahalla on merkitystä, sillä se on ollut Venäjän varsin onnistuneen värväyskampanjan tukipilari jo pitkään. Venäjän arvioidaan kykenevän korvaamaan tappionsa rintamalla jotakuinkin täysimääräisesti. Ukraina ei tiettävästi pysty samaan.

Venäjä on etsinyt uusia keinoja vauhdittaa talouttaan viime aikoina. Se on pyrkinyt leikkaamaan valtion menoja, kampittamaan inflaatiota ja vaikuttamaan pitkän ajan ongelmiin, kuten alhaiseen syntyvyyteen. Puolustusmenot sen sijaan ovat sodan vuoksi jatkuvassa kasvussa.

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan taloustoimet osoittavat, ettei Venäjän lompakko ole niin vastustuskykyinen länsimaiden asettamia pakotteita vastaan kuin Venäjän hallitus väittää. Länsimaissa on myönnetty Venäjän talouden kestäneen pakotteita ennusteita paremmin.