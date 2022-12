Putin peruu julkisia esiintymisiään – ei ole varma kyvystään vakuuttaa venäläisiä, sanoo ISW

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei pidä tänä vuonna vuosittaista linjapuhettaan. Kyseessä on vuosittain järjestettävä lakisääteinen ja maan tilaa luotsaava puhe, jonka Putin osoittaa maan parlamentin ylähuoneelle – siis liittoneuvostolle.

Mikäli linjapuhekin tosiaan siirtyy, on kyseessä poikkeuksellinen tilanne, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute of the War (ISW). Puhe sisällytettiin Venäjän 1990-luvulla luotuun perustuslakiin, ja se vastaa Yhdysvaltain presidentin pitämää vuotuista linjapuhetta.