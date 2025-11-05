Ukraina löysi tiensä Venäjän valtaville öljyvarastoille – isku tallentui kameraan. Lokakuussa julkaistun videon aitoutta ei ole vahvistettu.
Ukraina on viimeisten kuukausien aikana järjestelmällisesti pyrkinyt tuhoamaan Venäjän kykyä valmistaa ja kuljettaa öljyä.
Brittilehti Financial Times paljasti lokakuussa Yhdysvaltojen auttaneen kuukausien ajan Ukrainaa iskemään Venäjän öljyteollisuutta vastaan.
Tämä ei ole yllätys, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau, jonka mukaan jokainen Ukrainan syvempi isku Venäjälle vaatii läntistä tiedustelutietoa.
Viime viikolla Ukraina väitti lisäksi vaurioittaneensa Moskovan lähellä sijaitsevia öljyputkia.
Ukrainan syvimmät hyökkäykset Venäjän energiateollisuutta vastaan ovat yltäneet peräti 1 992 kilometrin päähän Ukrainan rajasta, kertoo uutistoimisto Reuters.
Ukraina on pitkään haaveillut amerikkalaisten Tomahawk-ohjusten käytöstä pitkän kantaman iskuihin, mutta Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tuoreiden kommenttien perusteella tämä on jäämässä haaveeksi.
Tyypillisesti Ukraina käyttää yhteen pitkän kantaman energiaiskuun 20–30 droonia sekä pienemmän määrän harhautusdrooneja, joiden tarkoitus on häiritä ilmapuolustuksen toimintaa, Ukrainan iskuista perillä oleva lähde sanoo Reutersille.
0:34Suuren öljyjalostamon väitettiin palavan Venäjällä syys-lokakuun vaihteessa. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.
Ukraina on elokuun alun ja lokakuun 16. päivän välillä tehnyt ainakin 58 iskua Venäjän energiateollisuuden kannalta keskeisiin kohteisiin, Reuters laskee.
Tiedot iskuista on kerännyt brittiryhmä Open Source Centre (OSC) Ukrainan ja Venäjän jakamien tietojen perusteella. Suurimmassa osassa tapauksista isku on voitu vahvistaa videoiden, silminnäkijähavaintojen tai satelliittikuvien perusteella.
Sittemmin hyökkäyksiä on tapahtunut useita joka viikko. Viime viikolla Ukrainan sanotaan iskeneen esimerkiksi Moskovan lähellä sijaitseviin öljyputkiin.
Venäjä rahoittaa Ukrainassa käymäänsä hyökkäyssotaa pitkälti juuri energiatuloilla. Öljy ja kaasu edustavat 25 prosenttia Venäjän valtion tuloista maan valtionvarainministeriön mukaan.
Lokakuussa Yhdysvallat lisäsi painetta Venäjän öljyjättejä kohtaan määräämällä mahdollisesti hyvinkin raskaat pakotteet Lukoilille ja Rosneftille.
Pakotteet vaikuttavat toimivan ainakin osittain, sillä uutistoimistot Bloomberg ja Reuters ovat kertoneet Kiinan, Turkin ja Intian vähentäneet öljyn ostamista Venäjältä.
Toisaalta Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin (WSJ) haastattelemista analyytikoista vain harva uskoo Kiinan todella hidastavan venäläisen öljyn ostotahtia.