Lukoil kertoi tänään hyväksyneensä kaupan, jossa energia-alan raaka-ainekauppias Gunvor Group ostaa Lukoilin kansainväliset toiminnot.
MTV Uutiset kysyi Gunvour Groupin viestinnästä vahvistusta sille, että Suomessa toimiva Teboil kuuluu kauppaan.
– Voin vahvistaa Lukoilin lehdistötiedotteessa annetun tiedon, että kyseessä ovat kaikki kansainväliset (eli ei-venäläiset) omaisuuserät, viestintäjohtaja Seth Pietras vastaa sähköpostitse.
Lukoil on venäläinen öljy-yhtiö, joka omista muun muassa Teboilin Venäjän ulkopuolella.
Lukoil on hyväksynyt ostotarjouksen Gunvor Groupilta. Kauppa halutaan tehdä Yhdysvaltojen uusien pakotteiden takia.
Gunvor Group on kansainvälinen energiaraaka-ainekauppias, jolla on noin 2 000 työntekijää. Yrityksen verkkosivujen mukaan sen liikevaihto on ollut yli 130 miljardia dollaria vuodessa.
Yhteys oligarkkiin
Gunvor Groupin toimitusjohtajana on sen perustajaosakas, ruotsalainen Torbjörn Törnqvist. Yrityksen perustajiin kuului myös venäläinen oligarkki Gennadi Timtšenko.