Venäläisen öljyn ostamisen vähentäminen voisi tarkoittaa merkittävää käännettä Yhdysvaltojen ja Intian välisessä kaupassa.

Intialaiset öljynjalostamot ovat valmiita vähentämään merkittävästi venäläisen öljyn tuontia noudattaakseen Yhdysvaltojen uusia Venäjä-pakotteita, teollisuuden lähteet kertovat uutistoimisto Reutersille.

Yhdysvallat kertoi keskiviikkona asettavansa pakotteita venäläisille öljyjäteille Rosneftille ja Lukoilille, joka omistaa myös Suomessa toimivan Teboilin.

Asiaa tuntevien lähteiden mukaan Intian suurin venäläisen raakaöljyn ostaja, yksityisomisteinen Reliance Industries, aikoo vähentää venäläisen öljyn tuontia tai lopettaa tuonnin kokonaan. Tähän sisältyisi ostojen jäädyttäminen merkittävän, pitkäaikaisen Rosneft-sopimuksen puitteissa.

– Venäläisen öljyn tuonnin uudelleenarviointi on käynnissä. Reliance noudattaa täysin Intian hallituksen ohjeita, Reliancen tiedottaja vastasi kysymykseen siitä, aikooko yhtiö vähentää raakaöljyn tuontia Venäjältä.

Suuri venäläisöljyn ostaja

Asiasta suoraan tietävän lähteen mukaan Intian valtion öljynjalostamot tarkastelevat niin ikään Venäjän kanssa käymäänsä öljykauppaa varmistaakseen, ettei Rosneftilta ja Lukoililta tule suoraan toimituksia.