Putinin tapaamat "sotilaiden äidit" eivät olleet satunnaisesti valikoituja – henkilöllisyydet paljastuivat

Putinin on arveltu järjestäneen kyseisen julkisuustempauksen rauhoitellakseen Venäjällä leviäviä tietoja sotilaiden oloista. Viime viikkoina venäläisillä Telegram-kanavilla ja oppositiomedioissa on näkynyt kiihtyvään tahtiin huolestuneita viestejä omaisilta, jotka ovat kuvailleet sukulaismiestensä kaltoinkohtelusta.

On lähes mahdotonta vahvistaa, pitävätkö omaisten väitteet paikkaansa, mutta ne joka tapauksessa haittaavat Kremlin ylläpitämää mielikuvaa "erikoisoperaatiosta".

– On selvää, että elämä on monimutkaisempaa kuin mitä TV-ruuduilta tai internetistä näkyy – mihinkään siellä ei voi luottaa, siellä on paljon kaikenlaista väärennöstä, hämäystä, valheita, Putin sanoi.